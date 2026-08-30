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पसंद के लड़के से करना चाहती थी शादी, मां और मामा ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया

भोपाल: राजधानी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पिपलानी थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की उसकी मां और मामा ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने मामले को छिपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम कराए नाबालिग का अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की. पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तुरंत पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम कराया. पीएम में गला घोटकर हत्या करने का खुलासा हुआ है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मां और मामा को गिरफ्तार कर लिया है.

भोपाल में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला

भोपाल में मां और मामा ने 17 वर्षीय नाबालिग की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, मां अपनी बेटी की शादी अपनी पसंद से कराना चाहती थी, लेकिन नाबालिग बेटी ने शादी से इनकार कर दिया. बेटी कहीं और शादी करना चाहती थी, जिसको लेकर मां और बेटी के बीच लगातार विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने उस समय भयावह रूप ले लिया, जब मां और मामा ने मिलकर दुपट्टे से नाबालिग का गला घोंट दिया.

हत्या के बाद मामले को सामान्य मौत बताकर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की तैयारी की गई. जैसे ही मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची तो पिपलानी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सामने आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ.

पसंद की शादी को लेकर हत्या का शक

टीआई चन्द्रिका यादव ने बताया की "शुरुआती जांच में आयुषी की शादी को लेकर मां के साथ चल रहा विवाद हत्या की वजह के तौर पर सामने आया है. आयुषी अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी, जबकि उसकी मां इसके खिलाफ थी. इसी वजह से पुलिस मामले को हॉरर किलिंग के एंगल से भी जांच रही है."