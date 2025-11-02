ETV Bharat / state

होम्योपैथी से सुधरेंगे मातृ मृत्यु दर के आंकड़े, सीहोर, रायसेन और विदिशा की मिली जिम्मेदारी

भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 फीसदी महिलाएं एनेमिया की शिकार. गर्भवती महिलाओं तक होम्योपैथिक कॉलेज के डॉक्टर पहुंचकर करेंगे नियमित जांच.

Homeopathic treatment anemia women
होम्योपैथी से सुधरेंगे मातृ मृत्यु दर के आंकड़े (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर के आंकड़े लगातार चिंताजनक बने हुए हैं. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश मातृ मृत्यु दर के मामले में नीचे से तीसरे स्थान पर है. इन आंकड़ों में सुधार लाने के लिए आयुष विभाग को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. आयुष विभाग के होम्योपैथिक कॉलेज में राजधानी भोपाल के बाद अब 3 अन्य जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके तहत जिलों की गर्भवती महिलाओं तक होम्योपैथिक कॉलेज के डॉक्टर पहुंचेंगे और उनकी नियमित जांच करेंगे.

भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र में 10 फीसदी महिलाएं एनेमिक

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण करने करने के लिए सुप्रजा योजना के तहत राजधानी भोपाल के होम्योपैथिक कॉलेज को 19 आयुष ग्रामों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. योजना की नोडल ऑफिसर डॉ बबीता सक्सेना ने बताया कि "पिछले एक साल के दौरान होम्योपैथिक महिला डॉक्टर्स की टीम द्वारा करीबन 5 हजार महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. इसमें करीबन 10 फीसदी गर्भवती महिलाएं एनेमिक पाई गई हैं. कुछ गांवों में महिलाओं में एनीमिया की स्थिति गंभीर पाई गई. इसके बाद उन्हें होम्योपैथी की जरूरी दवाएं दी जा रही हैं."

भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 फीसदी महिलाएं एनेमिया की शिकार (ETV Bharat)

मेडिकल ऑफिसर डॉ शिरीन बताती हैं कि "ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में पूर्व से चली आ रही भ्रांतियां ज्यादा समस्या बढ़ा देती हैं. महिलाएं गर्भावस्था के दौरान दवाएं नहीं खातीं. ऐसे में दवाएं दे भी दें तो कई बार वह उन्हें फेंक देती हैं. हालांकि महिलाओं को लगातार समझाइश के साथ उन्हें होम्योपैथिक दवाएं दी जा रही हैं, पहले के मुकाबले सुधार आया है. उधर राजधानी भोपाल के अलावा अब सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले की जिम्मेदारी भी आयुष विभाग को सौंपी गई है."

'ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स की कमी'

एनएचएम के पूर्व निदेशक डॉ पंकज शुक्ला कहते हैं कि "यह स्थिति राजधानी के ग्रामीण इलाकों की हैं. गर्भवती महिलाओं में खून की कमी प्रसव को जटिल बनाती है. प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है. प्रदेश में मातृ मृत्यु दर के मामले में निचले क्रम में होने का मतलब ही है कि गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच समय पर नहीं की जा रही है. डॉक्टर्स की कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती."

Sehore Raisen Vidisha area
आयुष विभाग को सीहोर, रायसेन और विदिशा की मिली जिम्मेदारी (ETV Bharat)

'लगातार सुधार के हो रहे प्रयास'

एनएचएम की संचालक डॉ सलोनी सिडाना कहती हैं कि "प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इस मामले में 3 स्थान का सुधार भी हुआ है. जिलों के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. डॉक्टर्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है. उधर महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर भी ऐसी महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है."

