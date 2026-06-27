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भोपाल में HIV पीड़ित साइको किलर गिरफ्तार, अंतरंग संबंध बनाने तलाशता था मेल पार्टनर

भोपाल के कटारा हिल्स में युवक की हत्या का आरोपी एचआईवी पीड़ित निकला. उसके कम से केम 50 लोगों से अंतरंग संबंध.

Bhopal Psycho Killer Arrest
भोपाल में एचआईवी पीड़ित साइको किलर गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : कटारा हिल्स थाना पुलिस ने हत्या के जुर्म में जिस साइको आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ के बाद पुलिस के होश उड़ गए. आरोपी ने युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद हत्या की थी. पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया तो हैरान रह गई. गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया. जांच में उसके एचआईवी संक्रमित होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गए.

लिंक रोड से लेकर वीआईपी रोड तक घूमता था

पुलिस के मुताबिक आरोपी 50 से ज्यादा लोगों के संपर्क में था. वह भोपाल के न्यू मार्केट, VIP रोड पर मेल पार्टनर तलाशता था. आशंका है कि आरोपी ने कई लोगों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए. आरोपी भोपाल की सबसे व्यस्ततम सड़क लिंक रोड नंबर 1 से लेकर न्यू मार्केट और वीआईपी रोड इलाके में काफी देर तक घूमता था. वहां कोई नहीं मिलता था तो वह मिसरोद स्थित अपने घर लौट जाता था. आरोपी ऐसे लोगों को संक्रमित करना चाहता था.

एसीपी डॉ. रजनीश कश्यप (ETV BHARAT)

आरोपी के संपर्क में रहने वालों की तलाश

पुलिस अब ये पता लगा रही है वह किन लोगों के संपर्क में रहा. एसीपी डॉ.रजनीश कश्यप ने बताया "हमीदिया अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट मे HIV होने की पुष्टि हुई है. अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है. अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि वह किन लोगों के सम्पर्क में रहा. किन-किन लोगों के साथ उसके सम्बन्ध बने. आरोपी गे डेटिंग एप के जरिये लोगो से सम्पर्क करता था."

मोबाइल लोकेशन से पुलिस ने किया ट्रेस

29 मई 2026 को झागरिया हाईवे स्थित इकोलॉजिकल पार्क के पास युवक का 5 दिन पुराना शव बरामद हुआ था. शव की पहचान मंडीदीप निवासी युवक के रूप में हुई थी. जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन नहीं मिला, जिससे यह आशंका जताई गई कि हत्या के बाद आरोपी मोबाइल लेकर फरार हो गया है. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेते हुए मोबाइल के IMEI नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की और आरोपी तक पहुंच गई.

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