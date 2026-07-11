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भोपाल में ह्रदय विदारक घटना, एक साल की मासूम ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आई, दर्दनाक मौत

परिजनों के अनुसार, 7 जून को मासूम कीर्ति अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक कमल राजपूत वाहन को रिवर्स कर रहा था. आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से वाहन पीछे लिया, जिससे पीछे खेल रही बच्ची उसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया.

भोपाल: राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, यहां एक साल की मासूम की ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद से परिजन आरोपी चालक की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसी को लेकर शुक्रवार को परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई.

घर के बाहर खेल रही मासूम को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला (ETV Bharat)

बच्ची के सिर और चेहर पर थीं गंभीर चोटें

हादसे में बच्ची के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए एम्स भोपाल लेकर पहुंचे, जहां कई दिनों तक उपचार चलने के बाद मासूम ने दम तोड़ दिया. परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद से आरोपी चालक फरार है और पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है.

ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मासूम की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार

पीड़ित पिता अजय ने आरोप लगाते हुए कहा, '' अंतिम संस्कार के बाद जब मैंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तब आरोपी ने एक पार्षद का नाम लेकर मुझे धमकाया और कहा कि आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे. हमने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा.''

एसीपी डॉ रजनीश कश्यप ने कहा, "ट्रैक्टर-ट्राली को आईडेंटिफाई करके जब्त कर लिया गया है. वाहन चालक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा."