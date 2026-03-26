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भोपाल के कोलार रोड में चुनरी यात्रा के दौरान फायरिंग, हिस्ट्रीशिटर बदमाश ने देसी कट्टे से चलाई गोली

विवाद बढ़ा तो उसने कथित तौर पर पहले युवक पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया, जिसमें वह बाल-बाल बचा. इसके बाद भीड़ बदमाश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने अपने पास रखे देसी कट्टे से हवा में फायर कर दिया और मोके से फरार हो गया. पुलिस ने अक्षय के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

भोपाल : राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में माता की चुनरी यात्रा के दौरान हवाई फायरिंग करने की घटना सामने आई है. यहां कोलार के ललिता नगर में उस समय भगदड़ मच गई जब चुनरी यात्रा की भीड़ के बीच एक बदमाश ने हवाई फायर कर दिया. जानकारी के मुताबिक चुनरी यात्रा में इलाके का निगरानी शुदा बदमाश अक्षय ठाकुर पहुंच गया था और एक अन्य युवक से गाली-गलौच कर विवाद करने लगा.

भोपाल में अपराधियों के हौंसले बुलंद

भोपाल में बदमाश बेलागम होते जा रहे हैं, कभी चाकूबाजी की घटना देखने को मिलती है तो कभी बदमाश खुले आम हवाई फायर कर दहशत फैला देते हैं, जैसे उन्हें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं. बुधवार को भी भोपाल में ऐसा ही घटनाक्रम देखते मिला. कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी के मुताबिक, '' आरोपी कोलार इलाके का निगरानीशुदा बदमाश है. हाल ही में उसे बाउंड ओवर भी किया था. बदमाश पर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं. बुधवार रात ललिता नगर में चुनरी यात्रा निकल रही थी. इस दौरान भी आरोपी अक्षय ठाकुर ने यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और फिर हरिओम यादव से गाली-गलौच के बाद हवाई फायर किया है. आरोपी अक्षय के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.''

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हथियार लेकर कैसे घूम रहा निगरानीशुदा बदमाश?

चुनरी यात्रा के दौरान हुई ये वारदात ने भोपाल की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. त्यौहार के चलते पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश पर पहले से ही क्यों लगाम नहीं लगाई और वह खुले आम अवैध रूप से हथियार लेकर कैसे घूम रहा है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं. क्षेत्र के लोग अब ऐसे बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक कोलार से लेकर कजलीखेड़ा तक सोशल पुलिसिंग की भी जरूरत है, नव निर्मित कई रेसींडेशियल अपार्टमेंट व बिल्डिंगों में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोग किराए पर घर लेकर रह रहे हैं, इनमें कई आसामाजिक तत्व भी होते हैं.