भोपाल में जहां हुई थी महात्मा गांधी की सभा, वह बेनजीर पैलेस ग्राउंड बना डंपिग ग्राउंड

भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर बेनजीर पैलेस खस्ताहाल ( ETV BHARAT )

उनके ठहरने की व्यवस्था अहमदाबाद पैलेस कोठी में की गई थी और बेनजीर पैलेस ग्राउंड में उनकी जनसभा हुई थी. इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था. इस ऐतिहासिक बेनजीर पैलेस के ग्राउंड पर हुई जनसभा में महात्मा गांधी ने रामराज्य की बात कही थी.

तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खां के आमंत्रण पर 11-12 सितम्बर 1929 को महात्मा गांधी भोपाल आए थे. वह वे शहर में 3 दिन तक रुके थे. महात्मा गांधी को भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान ने सरकारी यात्रा पर बुलाया था.

बेनजीर पैलेस के ग्राउंड पर हुई थी बापू की जनसभा

भोपाल : भोपाल में ऐतिहासिक धरोहरें सरकार व प्रशासन की बेरुखी का शिकार हैं. यहां न तो स्वच्छता का ध्यान रखा गया और न ही इनकी मरम्मत की गई. भोपाल यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने बेनजीर पैलेस के ग्राउंड में सभा की थी. आज बेनजीर पैलेस जर्जर हो चुका है. इस ग्राउंड में हमीदिया अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के काम में लगे मजदूरों की झुग्गियां बना दी गई थीं. अब झुग्गियां भी हटा दी गई है. चारों ओर कचरा पटा पड़ा है.

एक समय काफी खूबसूरत था बेनजीर ग्राउंड

जनसभा में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था. इसके बावजूद बेनजीर पैलेस की खस्ताहाल को देखकर किसी को तरस नहीं आ रहा. ऐतिहासिक बेनजीर कॉलेज और ग्राउंड अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है.

नवाबी महल का हिस्सा होने के साथ ही यह मैदान काफी खूबसूरत दिखाई देता था. भोपाल में महात्मा गांधी ने रॉयल मार्केट पर ताजुल मसाजिद से लगे बेनजीर महल और मोतिया तालाब से सटा बेनजीर ग्राउंड पर 1929 में पहली बार भोपाल आगमन पर आजादी को लेकर सभा ली थी.

एक समय काफी खूबसूरत था बेनजीर ग्राउंड (ETV BHARAT)

बेनजीर पैलेस ग्राउंड पर असामाजिक तत्वों का डेरा

बेनजीर पैलेस ग्राउंड जर्जर हो चुका है. यहां असामाजिक तत्वों का डेरा है. पुरातत्व विभाग में इसके इतिहास को बताने के लिए सूचना बोर्ड लगा रखा था, लेकिन लोगों ने उसे भी उखाड़ दिया. यह मैदान बेनजीर महल और मोतिया तालाब के साथ ताजुल मसाजिद की बीच बना हुआ है, जोकि अब खंडहर की तरह नजर आता है.

वहीं, इतिहासकार सय्यद तहा पाशा ने बेनजीर पैलेस की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा "सरकार को महात्मा गांधी के नाम से ही म्यूजियम बना देना चाहिए, ताकि इसकी देखरेख होती रहे और महात्मा गांधी की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहे."

नवाबों के शहर भोपाल में ऐतिहासिक धरोहरें बदहाल

भोपाल को नवाबों का शहर और झीलों की नगरी कहा जाता है और यहां पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो आप रखरखाव के अभाव में दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं. इन ऐतिहासिक इमारतों को संवार कर रखने के लिए कुछ नहीं किया गया. जनप्रतिनिधि इस और ध्यान नहीं देते हैं. पुरातत्व विभाग के अधिकारी आशुतोष का कहना है "लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं और जल्दी इसका रिनोवेशन किया जाएगा."