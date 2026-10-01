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1929 में भोपाल आए थे महात्मा गांधी, बापू की सभा से जुड़ा है बेनजीर मैदान का इतिहास

भोपाल: महात्मा गांधी के उस दौर में नवाबी रियासत के शहर भोपाल आने की कहानी बेहद दिलचस्प है. बापू हैदराबाद निजाम के दो दौरे कर चुके थे. एक दर्जन करीब प्रिंसली स्टेट थी, जहां बापू पहुंच चुके थे, लेकिन भोपाल का नंबर नहीं आया. यहां तक की भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान ने महात्मा गांधी को भोपाल बुलाने की कोशिश में महात्मा गांधी के फिजीशियन डॉ एमए अंसारी को भोपाल रियासत का ऑफिशियल डॉक्टर तक बना लिया था.

बापू के पास तक ये संदेश पहुंचाया गया था कि भोपाल रियासत में बड़ी तादात में खादी खरीदी गई है. यहां तक की बापू के जो फिजीशयियन थे डॉ एमए अंसारी जिनका दिल्ली का घर, बापू का दिल्ली में स्थाई पता होता था. उन्हें भोपाल नवाब ने अपना ऑफिशियल डॉक्टर बनाया, सिर्फ इसलिए की बापू का भोपाल बुलावे का रास्ता बन सके.

नवाबों की रियासत भोपाल में 96 बरस पहले 1929 में ये मौका मिला था कि ये रियासत बापू के दर्शन कर पाई. उसके लिए भी भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां को बहुत कोशिशें करनी पड़ी. वजह ये थी कि इसके पहले बापू बाकी प्रिंसली स्टेट्स में जा चुके थे. भोपाल का नंबर तकरीबन आखिरी में आया था. वे बताते हैं, उनके भोपाल आने में सरोजिनी नायडू की भी बड़ी भूमिका थी, जो उस समय बेगम सुल्तान जहां की बेहद करीबी भी थीं.

भोपाल स्वतंत्रता आंदोलन स्मारक समिति के संस्थापक सचिव और इतिहासकार आलोक गुप्ता बताते हैं. "भोपाल का बेनजीर ग्राउण्ड वो जगह है, जहां महात्मा गांधी की विशाल सभा हुई थी. मैं 2012 से लगातार शासन को चिट्ठी लिख रहा हूं कि जहां बापू की सभा हुई. उस जगह को उनका स्मारक बनाया जाए. ताकि भोपाल की उनकी यात्रा की स्मृति को स्थाई किया जा सके. बापू भोपाल आए और जानिए कैसे उन स्थलों को अमर कर गए, जिनमें से एक को अब स्मारक बनाए जाने की मांग हो रही है. बापू की उस रेल यात्रा का भी किस्सा दिलचस्प है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी.

बापू ने की थी प्रार्थना, 3 दिन खादी से सजी राहत मंजिल थी ठिकाना

नवाब भोपाल अहमदाबाद पैलेस में रहते थे और जिससे लगी हुई राहत मंजिल इमारत थी. जो असल में नवाबी परिवार का गेस्ट हाउस हुआ करता था. इस इमारत को बापू के लिए खादी से सजाया गया था. इतिहासकार आलोक गुप्ता बताते हैं बापू यहां पर 8 से 10 सितम्बर 1929 तक रहे थे. यहां हुई प्रार्थना सभा में बापू के सात बा और मीरा बेन ने भी हिस्सा लिया था.

किसी को नहीं पता था कि बापू किस ट्रेन से जाएंगे

नवाब शाहजहां बेगम ने जिसे समर रेस्ट हाउस की तरह बनवाया था. उसका मैदान सभा स्थल था. 10 सितम्बर 1929 को बापू की ऐतिहासिक जनसभा इस जगह पर हुई. इतिहासकार आलोक गुप्ता बताते हैं इसी मैदान को स्मारक बनाए जाने की मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं. वे कहते हैं, भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां की कोशिश थी कि बापू की भोपाल यात्रा पूरी जानकारी प्लेटफार्म नंबर से लेकर उनके डिपार्चर के टाइम तक सब गुप्ता रखा जाए. गुप्ता कहते हैं, इस बेनजीर मैदान में पर्याप्त जगह भी है, यहां पर बापू की पहली भोपाल यात्रा का स्मारक बनाया जा सकता है. वे कहती हैं मैं तो इसके लिए 2012 से लगातार शासन को चिट्ठियां लिख रहा हूं, लेकिन अभी तक तो कोई एलान नहीं हुआ.

जनसभा के लिए इकट्ठा हुई विशाल भीड़ (Photo Source: Alok Gupta)

बापू ठहर गए गुजरातियों ने किया था यहां सम्मान

10 सितंबर को बापू अपनी तीन दिन की यात्रा के बाद लौट रहे थे. स्टेशन को लौटते समय रास्ते में गुजराती मोढ समाज ने उनका सम्मान किया. समाज ने हरिजन फंड के लिए 501 रुपए की धनराशि भेंट की. उस समय जो बहुत बड़ी राशि थी. इतिहासकार डॉ आलोक गुप्ता लिखते हैं, मैं समझता हूं इन अलग-अलग जगहों में ये बेनजीर महल अकेला है, जो बहुत वर्षों तक अपने मूल स्वरुप में बचा हुआ है.

तब भोपाल स्टेशन पर कुछ देर को रुके थे बापू

1933 का घटनाक्रम है जब बापू हरिजन यात्रा पर निकले हुए थे. ट्रेन से गुजरते हुए बापू कुछ देर के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पर रूके थे. प्रभात फेरी निकालने वालों ने इसकी खबर शहर में फैला दी. इतिहासकार आलोक गुप्ता के मुताबिक भोपाल के लोग रेल्वे स्टेशन पर जमा हो गए. बापू ने वहां सभा की . और दान की अपील भी. यहां एक छोटी सी बच्ची ने अपनी अंगूठी बापू को दान में देने की कोशिश की थी."