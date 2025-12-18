ETV Bharat / state

भोपाल में हिंदू संगठनों ने आधी रात 25 टन मांस पकड़ा, बीफ होने का आरोप, चालक गिरफ्तार

हिंदू संगठनों ने 25 टन मांस से भरा ट्रक पकड़ा ( ETV Bharat )