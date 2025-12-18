ETV Bharat / state

भोपाल में हिंदू संगठनों ने आधी रात 25 टन मांस पकड़ा, बीफ होने का आरोप, चालक गिरफ्तार

भोपाल में मांस तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा, हिंदू संगठनों ने 25 टन मांस से भरा ट्रक पकड़ा, टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा मांस.

हिंदू संगठनों ने 25 टन मांस से भरा ट्रक पकड़ा (ETV Bharat)
भोपाल: राजधानी भोपाल में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात पुलिस मुख्यालय के सामने हिंदू संगठनों ने मांस से भरा एक ट्रक पकड़ा. कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इस ट्रक में जो मांस का परिवहन हो रहा था, वह गोमांस है. इसकी सूचना मिलते ही कुछ ही समय में पुलिस मुख्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए. आधी रात करीब एक घंटे तक हंगामा होता रहा. हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी.

25 टन गोमांस होने का दावा
संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि, "कार्यकर्ताओं के द्वारा भोपाल से गोमांस दूसरे प्रदेशों और फिर विदेशों में भेजने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के सामने देर रात संगठन के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाले ट्रक को पकड़ा. जब इसकी तलाशी ली गई तो इसमें पैकेटों में भरा गोमांस मिला है. इनमें बकायदा क्यूआर कोड व अन्य टैग भी लगे हुए थे. ट्रक का वजन कराने के बाद इसमें करीब 25 टन गोमांस होने की जानकारी सामने आई है.''

ट्रक पर लिखा था यूपी का नंबर (ETV Bharat)

हिंदू संगठनों ने सीएम से की मांग
चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि, ''राजधानी भोपाल में जहां सचिवालय, विधानसभा और पुलिस मुख्यालय है, ऐसे स्थान पर आठवीं बार गोमांस तस्करी की घटना को बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने उजागर किया है.'' चंद्रशेखर तिवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव से इस ट्रक को राजसात कराने और इससे जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करने की मांग की है.

मांस को टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा
असिस्टेंड सीपी जहांगीराबाद बिट्टू शर्मा ने बताया कि, ''एक ट्रक में गोमांस के परिवहन की सूचना हिंदू संगठनों के द्वारा पुलिस को मिली थी. जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने ट्रक के चालक नवेद को हिरासत में लिया है. इसके साथ ही मांस को राज्य पशु चिकित्सालय की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है. प्रयोगशाला की रिपार्ट मिलने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रक में जो मांस जप्त किया गया वो गाय का था या किसी अन्य जानवर का.''

