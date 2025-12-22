ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सांता क्लॉज पर संग्राम, हिंदू संगठनों को ईसाई समाज का तगड़ा जवाब

भोपाल में हिंदू संगठनों की बच्चों को सांता क्लॉज न बनाने की चेतावनी, ईसाई समाज ने बताया सांता से नहीं कोई नाता.

BHOPAL SANTA CLAUS CONTROVERSY
मध्य प्रदेश में सांता क्लॉज को लेकर छिड़ा संग्राम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 6:10 PM IST

भोपाल: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने मिशनरी स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज ना बनाने की चेतावनी जारी की थी. अब इस पर ईसाई महासंघ का जवाब आ गया है. उनका कहना है कि सांता क्लॉज का ईसाई धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है. कॉन्वेंट स्कूलों में इस तरह की एक्टिविटी नहीं चल रही है." असल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मध्य भारत प्रांत की ओर से स्कूलों को ये चेतावनी दी गई है कि जो छात्र सनातन हिंदू धर्म और परंपरा को मानते हैं. उन्हें सांता क्लॉज बनने और क्रिसमस ट्री लाने के लिए न कहा जाए."

पेरेंट्स की परमिशन के बिना न बनाएं सांता क्लॉज

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मध्य भारत प्रांत ने मिशनरी स्कूलों समेत बाकी स्कूलों को ये चेतावनी जारी की है कि हिंदू छात्रों को उनके पेरेंट्स की अनुमति के बगैर सांता क्लॉज न बनाएं. विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री जीतेन्द्र चौहान ने कहा है कि "विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मध्य भारत का आग्रह है कि आप के विद्यालय में जो छात्र सनातन हिन्दू धर्म और परंपरा को मानते हैं. उन छात्रों को विद्यालय में होने वाले क्रिसमस के कार्यक्रम में सांता क्लॉज बनने या क्रिसमस ट्री लाने को न कहा जाए."

स्कूलों में बच्चों को ना बनाए सांता क्लॉज हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी (ETV Bharat)

'ऐसा हुआ तो हिंदू संस्कृति पर हमला माना जाएगा'

मंत्री जीतेन्द्र चौहान ने कहा, "अगर आप छात्रों से ऐसा करने को कहते हैं तो यह हिन्दू संस्कृति पर हमला है. हिंदू छात्रों को ईसाई धर्म में प्रेरित करने का यह षड्यंत्र होगा. आर्थिक रूप से भी ऐसी ड्रेस या ट्री लाने से अभिभावकों को नुकसान भी होता है." विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठन ने सवाल उठाया कि ऐसे विद्यालय हिंदू बच्चों को सांता क्लॉज बनाकर ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि "ये छात्र श्री राम बने, श्री कृष्ण बने, भगवान बुद्ध बने, भगवान महावीर बने, श्री गुरु गोविंद सिंह बने, क्रांतिकारी बने, महापुरुष बने, परंतु सांता क्लॉज नहीं बनना चाहिए."

BHOPAL BAJRANG DAL CHRISTMAS
हिंदू संगठनों को ईसाई समाज का तगड़ा जवाब (ETV Bharat)

सांता क्लॉज का ईसाई धर्म से कोई लेना देना ही नहीं

उधर, ईसाई महासंघ के नेशनल कोऑर्डिनेटर फादर आनंद का कहना है, "सांता क्लॉज का ईसाई धर्म में कहीं उल्लेख नहीं है. उनका ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है. ये तो 1500 साल पुरानी बात है. हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये आए कहां से. ये केवल बच्चों को खुशी देने वाली एक बात है. कुछ लोग बिजनेस प्रमोशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं. मैं तो खुद इसके फेवर में नहीं हूं. ये सब केवल पॉलिटिकल स्टंट है. कॉन्वेंट स्कूल में मेरी नॉलेज में कहीं भी बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाया जा रहा है."

