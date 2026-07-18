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भोपाल में संदिग्ध मांस मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों का जोरदार हंगामा, गोकशी के आरोप में 4 गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, कमल नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर कुछ हिंदू संगठनों ने एक ऑटो को रोककर उसकी तलाशी ली. इस दौरान ऑटो में पीले रंग के तिरपाल में बड़ी मात्रा में संदिग्ध मांस रखा हुआ मिला. इसकी सूचना तत्काल निशातपुरा पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो सहित संदिग्ध मांस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मांस के नमूने जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं, जिससे यह साफ हो सके कि मांस किस पशु का है.

भोपाल: निशातपुरा थाना क्षेत्र करोंद के कमल नगर इलाके में संदिग्ध मांस मिलने की घटना के बाद शुक्रवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. इस दौरान गोकशी और एनिमल ब्लड के सबूत मिलने पर एक फर्जी गौशाला पर बुलडोजर चलाया गया है

अवैध गोशाला पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

गोकशी से संबंधित धाराओं में केस दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गोकशी से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. साथ ही जांच के दौरान अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संदिग्ध मांस कहां से लाया गया था. इसका नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

भोपाल में हिंदू संगठनों ने संदिग्ध मांस से भरा ऑटो पकड़ा (ETV Bharat)

अवैध गौशाला पर बुलडोजर एक्शन

घटना के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कमल नगर क्षेत्र में पशुओं को अवैध रूप से रखने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है. एसडीएम रविश श्रीवास्तव ने कहा, "कमल नगर हाउसिंग बोर्ड गैस राहत कॉलोनी में अवैध गौशाला संचालित हो रही थी, जिसे बुलडोजर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया गया है. शहरी क्षेत्र में कोई भी गौशाला संचालित नहीं की जा सकती. इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है."

गौशाला में मिला एनिमल ब्लड

एसीपी शशांक जैन ने कहा, "एक ऑटो में मास मिलने की घटना सामने आई है. जिसके बाद चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. यहां आरोपियों ने गौशाला जैसा स्ट्रक्चर बनाकर रखा था जहां हमें एनिमल ब्लड भी मिला है, जिसकी मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच के लिए भेज दिया है."

एसडीएम और एसीपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग

विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम और एसीपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की. साथ ही क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित डेयरियों और गौशालाओं के जांच की मांग की.