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ओवैसी के बाद भोपाल में गरजेंगे टी राजा, हिंदू संगठनों ने 5 अक्टूबर की सभा के लिए मांगी परमिशन

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भोपाल दौरे के बाद हिंदू उत्सव समिति की मांग, टी राजा की सभा कराने पुलिस से मांगी परमिशन. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL T RAJA SABHA PERMISSION
हिंदू संगठनों ने 5 अक्टूबर की सभा के लिए मांगी परमिशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 4:30 PM IST

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भोपाल: राजधानी में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की समान नागरिक संहिता के विरोध में की गई सभा के एक दिन बाद अब टी. राजा की सभा कराने की मांग उठी है. हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने 5 अक्टूबर को टी. राजा की सभा के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी है. समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रशासन ने ओवैसी की सभा की अनुमति दी, इसलिए हिंदू पक्ष को भी अपनी बात रखने के लिए सभा की अनुमति मिलनी चाहिए. बता दें कि ओवैसी ने 15 सितंबर को भोपाल में यूसीसी के विरोध में सभा की थी और धार्मिक स्वतंत्रता व संवैधानिक अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी थी.

तीन स्थानों में से किसी एक की मांग

बता दें कि हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ता बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और 5 अक्टूबर की सभा के लिए आवेदन दिया. समिति ने इमामी गेट, अग्रसेन चौक, इकबाल मैदान और सेंट्रल लाइब्रेरी क्षेत्र में से उपयुक्त स्थान पर सभा की अनुमति देने की मांग रखी है. समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक टी. राजा से उनकी बातचीत हो चुकी है और अनुमति मिलने पर तय तारीख को सभा आयोजित की जाएगी.

हिंदू समिति और संस्कृति बचाओ समिति की मांग (ETV Bharat)

ओवैसी की सभा के बाद बढ़ा सियासी टकराव

भोपाल में ओवैसी की सभा का मुख्य मुद्दा यूसीसी का रहा. उन्होंने समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान में मिले अधिकारों से जोड़ते हुए इसका विरोध किया था. सभा के दौरान स्थानीय राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी बयानबाजी हुई. इसी के बाद हिंदू संगठनों ने अब अपनी सभा की मांग उठाई है. समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि अलग-अलग विचार रखने वाले पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए. हालांकि, सभा की अनुमति देना या नहीं देना अब पुलिस प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करेगा.

Bhopal Hindu Committee T Raja Sabha
हिंदू उत्सव समिति ने मांगी परमिशन (ETV Bharat)

यूसीसी से लेकर एक विधान, एक प्रधान तक मुद्दे

समिति के अध्यक्ष चंद्र शेखर तिवारी ने बताया कि "हिंदू उत्सव समिति की ओर से कहा गया है कि प्रस्तावित सभा में हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों के साथ यूसीसी के समर्थन समेत कई विषय उठाए जाएंगे. पदाधिकारियों ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान जैसे नारों का उल्लेख करते हुए देश में समान कानून की पैरवी की. साथ ही भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे मुद्दों को भी सभा के संभावित एजेंडे में शामिल बताया.

BHOPAL HINDU COMMITTEE T RAJA SABHA
संस्कृति बचाओ मंच ने मांगी टी राजा के सभा की मांग (ETV Bharat)

समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं मिलती है तो वे मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की मांग करेंगे. उनका कहना है कि 5 अक्टूबर को टी. राजा की सभा कराने की तैयारी है और प्रशासन से अब अनुमति की अपेक्षा है." फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से सभा के लिए अनुमति दिए जाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है.

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