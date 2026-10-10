हाई सिक्योरिटी जोन सतपुड़ा भवन में बदमाशों ने लगाई सेंध, एसी के कॉपर वायर काट ले गए चोर
भोपाल के सतपुड़ा भवन स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से एसी के कॉपर वायर चोरी. पुलिस ने दर्ज किया मामला. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:37 PM IST
भोपाल: हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले सतपुड़ा भवन में चोरों ने एक बार फिर से सेंध लगाई है. बदमाशों ने सतपुड़ा भवन के प्रथम तल पर स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के गलियारे में लगे एसी के कॉपर वायर चोरी कर लिए. पुलिस ने केंद्र निदेशक और सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अरेरा हिल्स पुलिस चोरी की घटना के बाद सीसीटीवी और अन्य तकनीकी आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने की कोशिश में जुटी है.
सतपुड़ा भवन में बदमाशों ने लगाई सेंध
राजधानी में मंत्रालय सतपुडा भवन में हुई चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. हाई सिक्योरिटी जोन वाले सतपुड़ा भवन में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और रफूचककर हो गए. हैरान करने वाली बात ये है कि वारदात के एक हफ्ते बाद सुरक्षा अधिकारी ने अरेरा हिल्स थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. बदमाश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से एसी के कॉपर वायर चोरी करके ले गए.
'खंगाले जा रहे आसपास के सभी सीसीटीवी'
एसीपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा, "पिछले दिनों सतपुड़ा भवन में एसी के कॉपर वायर चोरी होने का मामला सामना आया था. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं देरी से एफआईआर दर्ज करवाने के कारणों की भी जांच की जाएगी."
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संवेदनशील संस्थान है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) एक बहुत संवेदनशील संस्थान है, जहां कई महत्वपूर्ण और महंगे आईटी उपकरण, सर्वर स्थापित हैं. इन उपकरणों के प्रभावित होने पर राज्य मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय विभागों की डिजिटल आईटी सेवाएं बाधित होती हैं. सतपुड़ा भवन के प्रथम तल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्थित है.
यहां बाहरी गलियारे में लगे एयर कंडीशनरों के कॉपर पाइपों को अज्ञात चोरों ने काट कर चोरी कर लिए. यह घटना सार्वजनिक अवकाशों के दौरान होना बताई जा रही है. कॉपर पाइप कट जाने के कारण कई एयर कंडीशनर उपकरण बंद हो गए.