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हाई सिक्योरिटी जोन सतपुड़ा भवन में बदमाशों ने लगाई सेंध, एसी के कॉपर वायर काट ले गए चोर

हाई सिक्योरिटी जोन सतपुड़ा भवन में बदमाशों ने लगाई सेंध ( ETV Bharat )

भोपाल: हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले सतपुड़ा भवन में चोरों ने एक बार फिर से सेंध लगाई है. बदमाशों ने सतपुड़ा भवन के प्रथम तल पर स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के गलियारे में लगे एसी के कॉपर वायर चोरी कर लिए. पुलिस ने केंद्र निदेशक और सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अरेरा हिल्स पुलिस चोरी की घटना के बाद सीसीटीवी और अन्य तकनीकी आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने की कोशिश में जुटी है.

सतपुड़ा भवन में बदमाशों ने लगाई सेंध राजधानी में मंत्रालय सतपुडा भवन में हुई चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. हाई सिक्योरिटी जोन वाले सतपुड़ा भवन में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और रफूचककर हो गए. हैरान करने वाली बात ये है कि वारदात के एक हफ्ते बाद सुरक्षा अधिकारी ने अरेरा हिल्स थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. बदमाश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से एसी के कॉपर वायर चोरी करके ले गए.