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हाईटेक हुए बीजेपी के मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव, अब ऐसे देगा इंटेलिजेंस के साथ इनपुट

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ जब चुनावी रणनीति में ये मीडिया प्रमुख हथियार बन रहा है, तो रानजीतिक दल भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं. चुनाव के बहुत पहले तैयारी में जुट जाने वाली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बदल ली है. एक समय था कि जब बीजेपी मुख्यालय के इस विभाग की जवाबदारी में सबसे बड़ा काम नेताओं के बयान और भाषणों की प्रेस रिलीज जारी करना होता था. लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अभी तैयार हो रही पार्टी के इस विभाग ने वर्किंग के साथ नेटवर्किंग भी बदली है.

भोपाल: बीजेपी का मीडिया विभाग अब केवल नेताओं के बयानों की प्रेस रिलीज जारी करने तक सीमित नहीं रहेगा. हाईटेक हो रहा ये विभाग अब 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले वॉर रूम की तरह तैयार हो रहा है. पूरे प्रदेश में जिलों तक इस विभाग का नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी है और पार्टी में इस विभाग ने अपना एक्शन प्लान भी बदला है. भोपाल में बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया टीम के एलान के बाद हुई प्रवक्ताओं की पहली बैठक में मीडिया विभाग का खाका तैयार हुआ और जिम्मेदारियां तय की गईं जिसमें मॉनिटरिंग इनपुट के साथ अब बीजेपी का मीडिया डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह भी फीडबैक देगा.

2028 के लिए मीडिया विभाग का एक्शन प्लान (ETV Bharat)

ये पहली बार होगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया विभाग में सरकार और संगठन में मीडिया से कनेक्टिविटी की अपनी पुरानी भूमिका के साथ अब इनपुट तो देगा ही, इसके साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह भी काम करेगा और थिंकटैंक की तरह पार्टी की वैचारिक लड़ाई को मजबूती देगा. हर जिले में मीडिया विभाग की टीम तैनात होगी, जो जिलाध्यक्ष और प्रभारियों के साथ कार्डिनेशन करके नेताओं के प्रवास के समय विषयों की जानकारी देने के साथ पूरा कार्डिनेशन संभालेगी.

प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "हमारा हमेशा से लक्ष्य है कि पार्टी की रीति नीति और पार्टी का विचार जन जन तक पहुंचे. केन्द्र में हमारी मोदी सरकार हो या राज्य में मोहन सरकार जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से आमजन तक जाए, ताकि वे इसका लाभ ले सकें. इसीलिए अब हम विभाग का पूरे प्रदेश में जिलों तक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, जो पहली बार है."

इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह फीडबैक देगा मीडिया डिपार्टमेंट (ETV Bharat)

अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले, सबकी जवाबदारियां तय

बुधवार को भोपाल में मीडिया विभाग की जो बैठक बुलाई गई, उसमें प्रदेश प्रभारी महेन्द्र सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के साथ प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक ली. बैठक के बाद हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग इस तरह की है कि सबकी जवाबदारी तय कर दी जाती है. मीडिया विभाग में नियुक्तियां हो चुकी हैं. अब सबको जवाबदारी आज (बुधवार) बैठक में सौंप दी गई, कार्य का वितरण कर दिया गया. अब अनुशासन के साथ पार्टी के कार्यकर्ता इसे निभाएंगे."

बीजेपी की जम्बो मीडिया टीम में हैं 87 सदस्य

2028 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने करीब महीने भर पहले ही अपनी टीम का एलान किया है. चुनाव के मद्देनजर ये भारी भरकम टीम बनाई गई जिसमें 87 सदस्यों का समावेश किया गया. खास बात ये है कि इसमें पार्टी के मौजूदा विधायकों के साथ पूर्व विधायकों को भी पार्टी की आवाज बनने का मौका दिया गया. कोशिश ये की गई कि मध्य प्रदेश के हर इलाके से मीडिया टीम में नुमाइंदगी हो सके.