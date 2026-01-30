ETV Bharat / state

भोपाल में फौजी बनाने जा रहे अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, गुरुवार से चल रहा अखंड काव्य पाठ

राजधानी भोपाल में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अनोखा कविता पाठ, लगातार 25 घंटे तक वीर रस से जुड़ी कविताएं पेश कर बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड.

BHOPAL SOLDIER SET WORLD RECORD
भोपाल में फौजी बनाने जा रहे अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 7:10 AM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल में सेना के अधिकारी-कर्मचारी और उनके परिवारजन एक नया ही रिकॉर्ड रचने की तैयारियों में जुटे हैं. इनमें अधिकांश सेना से रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं, तो कुछ मौजूदा सैनिकों के परिजन हैं. यह सभी लगातार मिलकर लगातार 25 घंटों तक अखंड काव्य पाठ का रिकॉर्ड बना रहे हैं. इस रिकॉर्ड में हिस्सेदारी के लिए सेना के रिटायर्ड अधिकारी देशभर से भोपाल पहुंचे हैं. बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉड की टीम की निगरानी में शुरू हुए काव्य पाठ का समापन 30 जनवरी को दोपहर में खत्म होगा. इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐलान किया जाएगा.

काव्य पाठ करने अमेरिका से आए भोपाल

अंतरर्राष्ट्रीय अनघ मंच के पदाधिकारी और एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव कहते हैं कि "देश में जितने भी युद्ध होते थे, उनमें एक कवि की भूमिका अहम होती थी. वह अपनी वीर रस की कविताओं से जवानों में जोश जगाते थे, ताकि वे युद्ध क्षेत्र में अपना कौशल दिखा सकें. इसलिए फौजियों में साहित्यिक भावना को जगाने और उनकी भावनाओं को किताबों में बदलने के लिए लगातार कोशिश की जाती है और इसी उद्देश्य से यह यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है.

फौजी बनाने जा रहे अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat)

इसके लिए देश भर से रिटायर्ड फौजी और उनके परिजन पहुंचे हैं. करीबन 50 से ज्यादा कवि इस रिकॉर्ड को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं. इसमें शामिल होने वालों में एक सदस्य राजेश्वर प्रसाद राजू अमेरिका से भी भोपाल पहुंचे हैं."

BHOPAL RECITE POETRY RECORD
कविता पाठ का काउंनडाउन हुआ शुरू (ETV Bharat)

रिकॉर्ड के लिए टाइमर लगाया, की जा रही रिकॉर्डिंग

कई विशिष्ठ व्यक्तियों के कमांडो रह चुके राजेश्वर प्रसाद राजू कहते हैं कि सैनिकों के पास लाठियां होती है, बंदूकें, तोपे भी हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास एक कलम भी होती है, उसकी आवाज और धार यहां सैनिकों दिखाई जा रही है. मुझे खुशी है कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में वे भी सहभागी बन रहे हैं." प्रमोद श्रीवास्तव बताते हैं कि "द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तीन सदस्यों की टीम भी यहां पहुंची है, जो इस पूरे आयोजन की लगातार रिकॉर्डिंग करा रही है.

रिकॉर्ड के लिए टाइमर लगाया गया है. साथ में शर्त रखी गई है कि यह काव्य पाठ निर्वाध 24 घंटे का होना चाहिए. प्रत्येक कवि के लिए कम से कम 3 मिनट से लेकर 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया. इसमें नियम रखा गया है कि 4 कवि कितनी भी बार स्टेज पर जा सकते हैं और लगातार काव्य पाठ कर सकते हैं.

