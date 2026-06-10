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घर का भेदी लंका ढाए, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर खंडेलवाल का बड़ा खुलासा

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन दाखिल करने के बाद तेलंगाना कोर्ट का नोटिस बीजेपी नेताओं के हाथों तक पहुंचा कैसे. हेमंत खंडेलवाल का खुलासा.

HEMANT KHANDELWAL RAJYA SABHA SEAT
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर खंडेलवाल का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित करने जिस समय उन्हें विशेष विमान में बिठा चुकी थी. ठीक उसी समय में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति लेकर कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा पहुंचना. इस पटकथा में दिखाई दे रहे किरदार क्या केवल उतने ही हैं जो सामने हैं.

घटनाक्रम के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान नए सवाल खड़े कर रहा है. उन्होंने कहा कि "हमें सारी जानकारी समय-समय पर वही (कांग्रेसी) दे रहे थे. अब कौन दे रहे थे क्या नाम बताऊं. उधर सोशल मीडिया पर अचानक तेजी से वायरल हो रही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तस्वीरों के भी अर्थ निकाले जा रहे हैं."

तेलंगाना से आए नोटिस पर खंडेलवाल का खुलासा (ETV Bharat)

तेलंगाना से आए नोटिस पर खंडेलवाल का खुलासा

सवाल ये उठ रहा है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर तेलंगाना कोर्ट का नोटिस बीजेपी नेताओं के हाथों तक पहुंचा कैसे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि "घर का भेदी लंका ढाए. हमें समय समय पर जानकारी वो ही दे रहे थे. कौन दे रहे थे मैं किसका नाम क्या बताऊं. खंडेलवाल के पहले कैलाश विजयवर्गीय ये कह चुके हैं कि हमें कांग्रेस के लोगों ने ही जानकारी दी होगी. आप कांग्रेस की स्थिति समझ लीजिए."

मोहन बता चुके कांग्रेस की अंदरुनी साजिश

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी कह चुके हैं, "ये कांग्रेस की अंदरुनी साजिश का ही नतीजा है, जिसकी शिकार मीनाक्षी नटराजन हुईं. कांग्रेस में इस एक सीट के लिए कई बड़े नेता कतार में थे. मोहन यादव ने इशारों में ये भी कहा कि 10-10 चुनाव जीत चुके नेताओं ने भी मीनाक्षी नटराजन के फार्म भरने के दौरान ये जानकारी नहीं दी कि कौन से अपराधिक मामलों की जानकारी दिया जाना जरुरी है."

कमलनाथ की चुप्पी पर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं

सियासी गलियारों में अब कमलनाथ की चुप्पी पर भी चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तस्वीरों के साथ बीजेपी के नेता सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस जोड़ी ने फिर खेला कर दिया.

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कमलनाथ की चुप्पी पर सियासी गलियारों में चर्चा (ETV Bharat)

प्रवक्ता डॉ हितेष वाजपेयी का कहना है कि "कांग्रेस में दिक्कत ही ये है कि वो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाई और इसी वजह से कांग्रेस के ही नेता अपने उम्मीदवार के स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं. कमलनाथ जैसे नेता जो कि विधायक भी हैं, पूरा विरोध सोशल मीडिया पर दर्ज करा रहे हैं. असल में इस पूरे मामले में कमलनाथ का बयान अब तक नहीं आया. सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए सूत्र तलाशे जा रहे हैं कि आखिर नोटिस बीजेपी नेताओं के हाथों तक पहुंचा कैसे जबकि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है."

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