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रुक नहीं रही मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली दौड़, हेमंत खंडेलवाल ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात

दतिया उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को महाकाल मंदिर पहुंचे. वे दिल्ली भी गए थे लेकिन दिल्ली में उनकी नेताओं से हुई मुलाकात की कोई तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई. हालांकि दिल्ली में नेताओं से मुलाकात की उम्मीद और जरुरत दोनों ही नरोत्तम मिश्रा को थी. नरोत्तम मिश्रा से जब इस संबंध मे मीडिया ने भी पूछा था तो उन्होने स्पष्ट नहीं किया था दिल्ली आने का प्रयोजन किया था और मुलाकात किस किस से हुई.

गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट की. इस बीच बड़ा सियासी घटनाक्रम ये भी हुआ है कि मध्य प्रदेश में असंतुष्ट बताए जा रहे बीजेपी के कद्दावर नेताओं की आपस की मेल मुलाकातों के दौर भी शुरू हो चुके हैं.

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये सिलसिला शुरु हुआ था, जब उन्होंने दतिया चुनाव नतीजे के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी. अब विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी ये सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिख रहा.

भोपाल : राजनीति में टाइमिंग के बड़े मायने होते हैं. इस लिहाज से इसे केवल इत्तेफाक कहा जा सकता है क्योंकि जिस दिन से दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली. उस दिन के बाद से ऊंगलियों पर गिन लिया जाए. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वालों की कतार में मध्य प्रदेश के कई कद्दावर बीजेपी नेताओं के नाम हैं.

उनके दिल्ली रवाना होने के बाद ये माना जा रहा था कि वे अपने हिस्से की सफाई देने दिल्ली पहुंचेगे. लेकिन दिल्ली में हाईकमान से मध्य प्रदेश के नेताओं की मुलाकात का जो लॉट आया उसमें नरोत्तम की तस्वीरें नहीं थीं. खुद नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरी यात्रा पर बहुत खुलकर कोई बात नहीं की.

दिल्ली दरबार में कई नेताओं की हाजिरी

राजनीति में कुछ भी बेवजह नहीं होता और राजनीति में टाइमिंग के बड़े मायने होते हैं. टाइमिंग देखिए तो मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली दौड़ का समय काल दतिया विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार के बाद का है. आज की ताजा मुलाकात गिनी जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की है.

खास बात ये है कि अब विधायक भी पहुंच रहे हैं. गुरुवार को ही सिंरोज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. तस्वीर ये बता रही है कि पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई और विधायक उमाकांत शर्मा जिस तरह से फाइल लेकर पहुंचे हैं उससे मामला गंभीर भी हो सकता है.

विधायक उमाकांत शर्मा ने की अमित शाह से मुलाकात (ETV Bharat)

जब ये सिलसिला शुरु हुआ तो इसमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री से मिलने वालों में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिहं चौहान थे. उनके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की. इसके बाद मध्यप्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात (ETV Bharat)

'भाजपा में बहुत कुछ केवल सूचनात्मक'

राजनेताओं की इन मुलाकातों से सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ये हवा दौड़ने लगी कि आखिर मध्यप्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे इन मुलाकातों को लेकर कहते हैं, "बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी ये खासियत है कि वहां जो होता है वो दिखाई नहीं देता. जो दिखाई देता है वो होता नहीं. वो अखबारों की हैडलाईन से निर्णय नहीं लेते तो इस लिहाज से जो मुलाकातें हुई हैं. उनको इस मुकाम तक नहीं ले जाया जा सकता कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई भूचाल आने वाला है."

उन्होंने कहा, "इसमें दो राय नहीं कि बीते 10 दिनों में मध्य प्रदेश के तमाम चेहरे दिल्ली पहुंचे और दिग्गजों से मिले हैं. ऐसा भी नहीं कि उनके संवाद के संदर्भ में मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति का कोई विषय ही ना हो लेकिन भाजपा में बहुत कुछ केवल सूचनात्मक ही होता है. बाकी निर्णय जब किए जाने हैं तब ही होते हैं. इसलिए मुलाकात हुई क्या बात हुई के कितने घोड़े दौड़ाएं लेकिन भाजपा में आप पकड़ नहीं सकते कि क्या होने वाला है."

सीएम मोहन यादव कर चुके हैं नितिन नवीन से मुलाकात (ETV Bharat)

भोपाल में भी मेल-मुलाकातें बढ़ीं

भोपाल में भी सरकार में असंतुष्ट बताए जाते रहे नेताओं की मुलाकातें सरगर्मी बढ़ा रही हैं. केन्द्र की राजनीति से फिर प्रदेश में लौटे 2 कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात खास है. इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी. कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की दिल्ली दौड़ और नेताओं की मुलाकातों पर चुटकी ले रही है.

वीडी शर्मा कर चुके प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात (ETV Bharat)

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया कहते हैं, "बड़े बड़े नेता मुलाकातें कर रहे हैं. एक कमरे में बड़े नेता बैठ रहे हैं. एक नेता का टिकट कट जाता है तो उसके हजारों समर्थक सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं. प्रदेश की जनता भी देख रही है. पार्टी के अंदर संगठन कैसे चल रहा है सबको मालूम है. संगठन में फूट पड़ी हुई है. जनता देख रही है और 2028 में इसका जवाब भी देगी."