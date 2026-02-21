ETV Bharat / state

BJP में जाने की अटकलों के बीच बदली 'हेमंत कथा', जीतू की सफाई और आरिफ का इशारा

मध्य प्रदेश की विधानसभा जब भागीरथपुरा के मुद्दे पर गर्मा रही थी और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ी कांग्रेस वॉकआउट कर रही थी. उसके एन बाद तेजी से ये खबर उठी कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है. व्हाट्सअप पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव संजय कामले का अधिकारिक बयान भी दौड़ने लगा, जिसमें कहा गया "पारिवारिक दायित्व और विधानसभा क्षेत्र में समय नहीं दे पाने की वजह हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दिया है."

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया "वे सम्मानित उपनेता प्रतिपक्ष हैं और रहेंगे." विधायक आरिफ मसूद जैसे वजह बताते रह गए कि उनकी आंतरिक व्यथा थी. वो हमारा आंतरिक मामला है. तो पूरी कहानी है क्या. क्यों इस्तीफे की नौबत तक पहुंचे कटारे और क्या बात बिगड़ने से पहले मना लिए गए.

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता हेमंत कटारे के इस्तीफे की खबर के साथ बीजेपी में जाने की अटकलों ने जैसे ही जोर पकड़ा तो फेसबुक पोस्ट से पहले कटारे ने आग की तरह फैलती इस खबर पर पानी डाला और लिखा "मेरे फोन ना उठाने पर भारी भरकम कयास ना लगाएं. सोमवार से सदन में पूरी तैयारी से मिलूंगा."

24 घंटे बीतने से पहले कहानी पलटती दिखाई दी. उस सोशल मीडिया पोस्ट के साथ जिसमें हेमंत कटारे ने सबसे पहले बीजेपी में उनके जाने की अटकलों पर विराम लगाया और लिखा "कांग्रेस मेरे स्वर्गीय पिताजी की विरासत है ! और हां… मेरे फोन न उठाने पर कृपया भारी-भरकम क़यास ना लगाएं. शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ समय बिताना कोई राजनीतिक साज़िश नहीं बल्कि मेरा मूलभूत और संवैधानिक अधिकार भी है. कभी कभी नेता भी इंसान होता है."

बीजेपी के भ्रष्टाचार की परतें खोलूंगा

हेमंत कटारे ने कड़े तेवर दिखाते हुए लिखा "अब ज़रा ध्यान से सुन लो भाजपाइयों, ज़्यादा खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है. सोमवार से सदन में पूरी तैयारी, पूरे दस्तावेज़ और पूरी ताकत के साथ उपस्थित रहूंगा, और हमेशा की तरह आपको धोने का कार्य करूंगा. चाहे मुद्दा गोमांस का हो, इंदौर के भागीरथपुरा का हो, शंकराचार्य जी के अपमान का हो या ज़हरीली हवा-दवा-पानी और सरकार के भ्रष्टाचार का, हर विषय पर तर्क, प्रमाण और जनता की आवाज़ के साथ आपके भ्रष्टाचार की परतें खोलूंगा. तैयारी मजबूत रखिएगा, क्योंकि मैं पद से नहीं, जनता के विश्वास से ताकत लेता हूं और वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है."

जीतू पटवारी बोले- कटारे हमारे सम्मानित उपनेता

जीतू पटवारी से जब मीडिया ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे के इस्तीफे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा "अभी हेमंत कटारे जी ने एक ट्वीट किया है. कृपया उसे पढ़ लें." फिर पटवारी ने कहा "मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने कब ऐसा ट्वीट किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है. उपनेता हेमंत कटारे को लेकर जितने सवाल हैं, उनका एक जवाब है, वे हमारे सम्मानित उपनेता हैं और रहेंगे."

आरिफ मसूद की जुबां पर आई इस्तीफे की सच्चाई

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बहुत संभालते संभालते इस इस्तीफे की कहानी का काफी सच कह गए. पहले तो उन्होने नामंजूर ही कर दिया कि कटारे ने इस्तीफा दिया है. वे बोले "हेमंत कटारे ने कोई इ्स्तीफा नहीं दिया. फिर ये भी स्वीकार कर गए कि कोई पीड़ा तो है क्योंकि बोले भी कि वो उसकी निजी व्यथा थी. लेकिन वो कोई बात नहीं है वो हमारा आंतरिक मामला है. और फिर मीडिया को ये आश्वस्त भी कर दिया कि इस्तीफा दिया है तो उन्हें समझा भी लेंगे. हेमंत कांग्रेस का मजबूत साथी है और कल भी हमारे साथ था आज भी है. वो तो व्यवस्तता के कारण दिया था उसने समझा देंगे."

तो क्या इस्तीफे की पटकथा विधायक दल की बैठक में लिखी गई

जानकारी के मुताबिक हेमंत कटारे का इस्तीफा असल में उनकी नाराजगी है. वो नाराजगी जो कई दिन से चल रही थी. लेकिन हाल में हुई विधायक दल की बैठक में जो चरम पर आ गई, जब उनके सुझाव नहीं माने गए. कटारे ने कांग्रेस के सभी विधायकों के स्लॉटर हाउस जाने का सुझाव दिया था. इसके अलावा विधानसभा में गौ हत्या का मामला ना उठाए जाने से भी वे नरााज था. कारण ये भी निकलकर आए कि उपनेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन से लेकर पार्टी तक वे अपने सम्मान को लेकर आहत थे कि इस पद पर होने के बावजूद उनसे बोलने के मौके छीन लिए जाते हैं.