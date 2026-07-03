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पहली बारिश में डूबा भोपाल, जलभराव ने खोली नगर निगम के दावों की पोल

पहली बारिश ने खोली भोपाल नगर निगम की पोल, जगह-जगह हो रहा जलभराव, गंदगी और जलभराव से लोग परेशान.

BHOPAL HEAVY RAIN
पहली बारिश में डूबा भोपाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 6:20 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 7:30 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में हुई थोड़ी सी बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी. शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया. जबकि कई बड़े नाले और नालियां उफान पर आ गए. जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ.

पहली बारिश में खुली निगम की पोल

भोपाल नगर निगम साफ-सफाई को लेकर शुरू से ही बड़े-बड़े दावे करता आ रहा है, लेकिन आए दिन उसके दावों की पोल खुल जाती है. भोपाल में थोड़ी बारिश में ही शहर के कई स्थानों पर जल भराव के हालात बन गए. निचली बस्तियों में पानी भर गया. जबकि नगर निगम ने दावा किया था कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली गई है, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति न बने, लेकिन पहली ही बारिश में कई इलाकों में पानी भरने से हकीकत कुछ और नजर आ रही है.

भोपाल में पहली बारिश में जलभराव (ETV Bharat)

शहर में हो रहा जलभराव

जलभराव की समस्या को लेकर महापौर मालती राय ने कहा कि "दो स्थिति बन रही है, कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां आउटलेट नहीं बना है. वहां पर पानी भर रहा है, वहीं थोड़ी देर बाद पानी निकल जाता है. दूसरी कई जगह ऐसी है, वहां पर पानी निकासी का साधन ही नहीं है. उस जगह पर पानी भरा रहता है. जहां साधन नहीं है, वहां नगर निगम पंप लगाकर पानी निकलने का काम कर रहा है. जहां अतिक्रमण करके पानी को रोका गया है, उसे अतिक्रमण को हटाकर पानी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं."

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION
नाले का गंदा पानी बाहर आ रहा (ETV Bharat)

हालांकि शहरवासी सऊद खान का कहना है कि "यदि समय पर और प्रभावी तरीके से नालों की सफाई की गई होती और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले ही कर ली गई होती, तो हालात इतने खराब नहीं होते. हर वर्ष मानसून के दौरान राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है.

Last Updated : July 3, 2026 at 7:30 PM IST

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