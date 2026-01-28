मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों की नींद उड़ी, जीतू पटवारी ने लिखा मोहन यादव को लेटर
मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान. कांग्रेस नेताओं ने सरकार से तुरंत सर्वे कराने की मांग की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 1:23 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है. प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वायिलर संभाग के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है. ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान पहुंचा है. ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिलों में सर्वे कराने और किसानों को राहत देने की मांग की है.
पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी ओलावृष्टि का एक वीडियो पोस्ट कर सरकार से किसानों को राहत की मांग की है.
जीतू पटवारी ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा "प्रदेशभर से प्राप्त जानकारी और किसानों से सीधे संवाद के आधार पर यह स्पष्ट है कि गेहूं, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा है. जबकि कई खेतों में कटाई के लिए कुछ ही सप्ताह बाकी थे, लेकिन अब किसानों के सामने फसल बर्बाद होने का संकट खड़ा हो गया है. पहले से कर्ज, महंगे बीज-खाद और सिंचाई की लागत से जूझ रहे किसानों को अब इस प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ रहा है."
प्रभावित जिलों में तत्काल गिरदावरी की मांग
जीतू पटवारी का कहना है "खेत में खड़ी फसल के नष्ट होने से किसान परिवारों के सामने संकट पैदा हो गया है. प्रदेश के सभी प्रभावित जिलों में तत्काल गिरदावरी, सर्वे करवाया जाए. फसल नुकसान का आकलन काग़ज़ी नहीं, ज़मीनी सच्चाई के आधार पर किया जाए. किसानों को प्रति हेक्टेयर समुचित और त्वरित मुआवजा बिना किसी देरी के दिया जाए. फसल बीमा के मामलों में बीमा कंपनियों को तुरंत भुगतान के निर्देश दिए जाएं."
- श्योपुर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, किसानों की सांसें ऊपर-नीचे, फसलों को खतरा
- मध्य प्रदेश में बदला मौसम, 28 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 5 दिन मावठा के नाम
अरुण यादव ने ओले गिरने का वीडियो किया पोस्ट
पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव ने ओलावृष्टि का एक वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा "खरगोन, आगर, गुना और उज्जैन सहित कई जिलों में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं. किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है. सरकार से मांग है कि तत्काल सर्वे कराया जाए और किसानों को मुलावजा दिया जाए."
उधर, जब ओलावृष्टि को लेकर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा "प्रदेश में जहां भी किसानों को नुकसान हुआ है, सरकार उस पर पूरी तरह से संज्ञान लेगी."