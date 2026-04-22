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थर्ड डिग्री टॉर्चर को रहें तैयार, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव अलर्ट, खजुराहो सबसे गर्म

मध्य प्रदेश में दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा. अधिकांश जिलों में पारा 40 पार. नर्मदापुरम और खजुराहो सबसे गर्म.

Madhya pradesh Heatwave Alert
मध्य प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव अलर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:17 AM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में गर्मी अब अपने पूरे फॉर्म में आ गई है. गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने के लिए तैयार हो जाएं. आसमान से बादल पूरे तरह से छंटने के बाद दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी होने जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोत्तरी हो सकती है. इसके साथ ही गर्म हवाएं लोगों को घर में दुबकने को मजबूर करेंगी. मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है.

भोपाल, इंदौर, उज्जैन में 5 दिन लू से राहत

आने वाले दिनों हीट वेव प्रदेश के कई और जिलों को अपनी चपेट में लेगी. हालांकि अगले 5 दिन तक प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन क्षेत्र में हीट वेव से तो राहत रहेगी, लेकिन दिन में तपिश और बढ़ेगी. पिछले 24 घंटे में नर्मदापुरम और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

Madhya pradesh Heatwave Alert
मध्य प्रदेश के 22 जिलों में तापमान 40 पार (ETV BHARAT)

किन-किन जिलों में चलेगी हीट वेव

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई सुरेन्द्रन ने बताया "साइक्लोनिक सकुर्लेशन नार्थ छत्तीसगढ़ बना हुआ है. इसके अलावा दो ट्रफ लाइन बनी हुई थी, इस वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई, लेकिन अब आसमान से बादल पूरी तरह साफ हो गए हैं और इसकी वजह से तापमान में 3 डिग्री तक की बढोत्तरी हो सकती है. इसके साथ ही गर्म हवाएं कई क्षेत्रों में लोगों को परेशान करेंगी."

Madhya pradesh Heatwave Alert
मध्य प्रदेश के 22 जिलों में तापमान 40 पार (ETV BHARAT)
Madhya pradesh Heatwave Alert
भोपाल, इंदौर, उज्जैन में 5 दिन लू से राहत (ETV BHARAT)
  • 22 अप्रैल को भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के अलावा रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले में हीट वेव का अलर्ट.
  • 23 अप्रैल को 7 जिलों में यलो अलर्ट. भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर जिले में हीट वेव का अलर्ट.
  • 24 अप्रैल को भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर जिले में हीट वेव का अलर्ट.
  • 25 अप्रैल को हीट वेव का और भी जिलों में विस्तार होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 25 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज का कुछ हिस्से, मैहर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में अलर्ट जारी.
  • अगले 5 दिन भट्टी बनेगा मध्य प्रदेश, हीटवेव का अलर्ट, रात का भी बढ़ेगा तापमान
  • मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट, रातों को भी नहीं मिलेगा सुकून, गर्म हवाओं का जोर

मध्य प्रदेश के 22 जिलों में तापमान 40 पार

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अधिकांश जिलों में पारा 40 पार (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो और नर्मदापुरम में रिकॉर्ड किया गया. यहां तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है. हालांकि रतलाम और शाजापुर के तापमान में एक दिन में 3 डिग्री की बढोत्तरी हुई, इसके चलते यहां तापमान बढ़कर 42 डिग्री पहुंच गया है. जबलपुर, भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, उज्जैन में दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया.

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