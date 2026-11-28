भारतीयों में यूरोप से अलग है दिल की बीमारी का पैटर्न, सामान्य कोलेस्ट्राल में भी हार्ट अटैक का खतरा
भारतीयों का जोखिम पश्चिमी देशों से अलग, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया ने बताया कैसे बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:52 PM IST
भोपाल: दिल की बीमारी का खतरा हमेशा कोलेस्ट्राल की रिपोर्ट में नजर नहीं आता है. भारतीयों में कम उम्र में हार्ट अटैक के पीछे कुछ ऐसे जैविक कारण भी हो सकते हैं, जिन्हें सामान्य जांच में पकड़ना मुश्किल है. अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया के अनुसार दक्षिण एशियाई लोगों में लिपोप्रोटीन(ए), पारिवारिक इतिहास और जीवनशैली जैसे कारक हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे में केवल सामान्य कोलेस्ट्राल रिपोर्ट के भरोसे रहना जोखिम भरा हो सकता है.
सामान्य कोलेस्ट्राल, फिर भी धमनियों में ब्लाकेज
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया के अनुसार, "भारतीयों में 35-40 साल की उम्र में भी धमनियों में ब्लाकेज बनने की आशंका हो सकती है, भले ही सामान्य कोलेस्ट्राल रिपोर्ट ठीक हो. कुछ मरीजों में ऐसे विशेष जोखिम कारक मौजूद होते हैं, जो नियमित जांच में भी सामने नहीं आते हैं. यही वजह है कि कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा केवल मोटापा या पेट की चर्बी देखकर नहीं समझा जा सकता है बल्कि परिवार में हृदय रोग का इतिहास भी जोखिम पहचानने में अहम है."
एलपी(ए) बढ़ा सकता है हार्ट अटैक का खतरा
लिपोप्रोटीन(ए) यानी एलपी(ए) खून में मौजूद एक विशेष प्रकार का लिपोप्रोटीन है, जिसका स्तर अधिक होने पर हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है. डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया बताते हैं, "सामान्य कोलेस्ट्राल जांच से इसका पता नहीं चलता है. इसके लिए अलग से जांच करानी पड़ती है. जिन परिवारों में कम उम्र में कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें डाक्टर की सलाह से एलपी(ए) जांच पर विचार करना चाहिए. यह जोखिम की पहचान में मदद कर सकती है."
भारतीयों का जोखिम पश्चिमी देशों से अलग
डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया के अनुसार, "दक्षिण एशियाई मूल के लोगों में हृदय रोग का जोखिम कई बार पारंपरिक जोखिम कारकों से पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है. यूरोपियन सोसायटी आफ कर्डियोलॉजी भी दक्षिण एशियाई मूल को हृदय रोग के जोखिम बढ़ाने वाले कारकों में शामिल करती है. हालांकि हर भारतीय का जोखिम हर यूरोपीय व्यक्ति से अधिक हो, ऐसा नहीं है. डॉक्टर के अनुसार जोखिम कैलकुलेटर मरीज को खतरा समझाने में उपयोगी हैं, लेकिन भारतीय आबादी के लिए स्थानीय शोध और बेहतर जोखिम आकलन की जरूरत बनी हुई है."
18-20 साल में भी कोलेस्ट्राल जांच की सलाह
डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया के अनुसार, "भारतीयों में कम उम्र से ही हृदय रोग के जोखिम पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने 18-20 साल की उम्र में भी एक बार कोलेस्ट्राल जांच कराने की सलाह दी, खासकर उन लोगों को जिनके परिवार में हृदय रोग का इतिहास है. समय रहते जोखिम पहचानने से जीवनशैली में बदलाव और जरूरत पड़ने पर उपचार शुरू किया जा सकता है. जबकि यूरोपीय देशों में 30 साल की उम्र पूरी होने के बाद कोलेस्ट्राल जांच कराने की सलाह दी जाती है."
धूम्रपान, हाई बीपी और नमक भी बड़ा खतरा
हार्ट अटैक का जोखिम केवल डायबिटीज या मोटापे से नहीं बढ़ता है. डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया ने धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर और ज्यादा नमक के सेवन को भी महत्वपूर्ण जोखिम कारक बताया है. उनका कहना है, "आज की जीवनशैली में लोग लंबे समय तक टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, जबकि नियमित व्यायाम कम हो रहा है. ऐसे में स्क्रीनिंग के साथ खान-पान, शारीरिक गतिविधि और धूम्रपान से दूरी पर ध्यान देना जरूरी है."
हार्ट फेलियर से पहले बचाव जरूरी
डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया के अनुसार, हार्ट फेलियर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसके कई जोखिम कारकों को पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पहले हो चुका हार्ट अटैक इसके खतरे को बढ़ाते हैं. हार्ट फेलियर होने के बाद इलाज से बेहतर है कि बीमारी से पहले बचाव के उपाय किए जाएं. मरीजों को सांस फूलने जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए."
डॉक्टर दीदवानिया ने अजमेर से किया है एमबीबीएस
डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित UCSF स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन के प्रोफेसर और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं. वे हार्ट फेलियर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों की रोकथाम के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने भारत के अजमेर स्थित जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है और हृदय रोगों पर कई महत्वपूर्ण शोध किए हैं. डॉक्टर दीदवानिया कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 28 और 29 नवंबर को मधुमेह और हृदय रोग पर आयोजित 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं.