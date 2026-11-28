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भारतीयों में यूरोप से अलग है दिल की बीमारी का पैटर्न, सामान्य कोलेस्ट्राल में भी हार्ट अटैक का खतरा

भारतीयों में यूरोप से अलग है दिल की बीमारी का पैटर्न ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: दिल की बीमारी का खतरा हमेशा कोलेस्ट्राल की रिपोर्ट में नजर नहीं आता है. भारतीयों में कम उम्र में हार्ट अटैक के पीछे कुछ ऐसे जैविक कारण भी हो सकते हैं, जिन्हें सामान्य जांच में पकड़ना मुश्किल है. अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सी. दीदवानिया के अनुसार दक्षिण एशियाई लोगों में लिपोप्रोटीन(ए), पारिवारिक इतिहास और जीवनशैली जैसे कारक हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे में केवल सामान्य कोलेस्ट्राल रिपोर्ट के भरोसे रहना जोखिम भरा हो सकता है.