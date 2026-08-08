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मच्छरों से लड़ने स्वास्थ्य विभाग को मिला ब्रह्मास्त्र, भोपाल में डेंगू केस घटकर महज 49

मच्छरों की जानी दुश्मन गंबूशिया मछली. स्वास्थ्य विभाग ने इस मछली के सहारे भोपाल में लार्वा पर लगाया ब्रेक. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Bhopal dengu cases drop
मच्छरों की जानी दुश्मन गंबूशिया मछली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : राजधानी में मानसून के साथ डेंगू का खतरा बढ़ने के बीच मच्छरों के लार्वा पर जैविक वार किया जा रहा है. जिला मलेरिया विभाग द्वारा गंबूशिया मछलियों को जलभराव वाले स्थानों और जल निकायों में छोड़कर मच्छरों के लार्वा को खत्म करने की कवायद चल रही है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले वर्षों में डेंगू के मामलों में बड़ी कमी दर्ज की गई है. वर्ष 2024 में जहां 697 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा घटकर 134 रह गया. इस वर्ष अब तक 49 मामले सामने आए हैं.

मच्छरों के लार्वा पर गंबूशिया का वार

जिला मलेरिया अधिकारी स्मृता नामदेव ने बताया "गंबूशिया मछली जैविक नियंत्रण के तौर पर काम करती है. यह मच्छरों के लार्वा को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित करने में मदद करती है. जिन स्थानों पर अस्थायी या स्थायी रूप से पानी जमा रहता है, वहां इन मछलियों को छोड़ा जाता है. विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक करीब 34 हजार गंबूशिया मछलियां जलस्रोतों में छोड़ी जा चुकी हैं. जबकि इसके बीते वर्षों में 3 लाख से अधिक गंबूशिया मछली जलाशयों में छोड़ी गई".

जिला मलेरिया अधिकारी स्मृता नामदेव (ETV BHARAT)

697 से घटकर 134 और अब 49 मामले

स्मृता नामदेव के अनुसार "डेंगू के आंकड़ों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2024 में भोपाल में 697 डेंगू मरीज मिले थे. वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 134 रह गई. जबकि वर्तमान वर्ष में अब तक 49 मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मानसून में मच्छरों के प्रजनन स्थल बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए रोकथाम और जागरूकता अभियान तेज किए गए हैं."

भोपाल में 5 केंद्रों पर हो रही मुफ्त जांच

अधिकारियों ने बताया कि डेंगू के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए भोपाल में पांच सेंटिनल साइट चिह्नित हैं. गांधी मेडिकल कालेज, सिविल अस्पताल बैरागढ़, एम्स, बीएमएचआरसी और जेपी अस्पताल में डेंगू की निशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है. तेज बुखार के साथ हाथ-पैर या जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और आंखों के पीछे दर्द जैसे लक्षण होने पर सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जांच कराने की सलाह दी गई है.

जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया "एडीज मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है. घरों में रखी खुली टंकियां, मटके, पुराने टायर और ऐसे बर्तन, जिनमें पानी जमा हो सकता है, मच्छरों के प्रजनन स्थल बन सकते हैं. इन्हें नियमित रूप से साफ और खाली रखने की जरूरत है."

3 से 5 दिन में बन जाते हैं मच्छर

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार खुले कंटेनर में जमा साफ पानी में एडीज मच्छर अंडे दे सकता है और करीब तीन से पांच दिन में नए मच्छर तैयार हो सकते हैं. जिन जगहों से पानी हटाना संभव नहीं है, वहां पानी में एक-दो चम्मच खाने का तेल डालने या पानी की छलनी से लार्वा निकालकर सूखे स्थान पर नष्ट करने की सलाह दी गई है. साथ ही सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

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