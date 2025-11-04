ETV Bharat / state

डिस्पोजल दे रहा कैंसर को दावत, IIT रुड़की का बड़ा दावा, अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा

आईआईटी खड़गपुर की रिसर्च में खुलासा, डिस्पोजल में पेय चाय-कॉफी पीना आपकी सेहत पर पड़ सकता है भारी, कैंसर का खतरा. भोपाल स्वास्थ्य अमला अलर्ट.

BHOPAL HEALTH DEPARTMENT ALERT
आप भी पीते हैं डिस्पोजल में चाय-कॉफी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: डिस्पोजल या प्लास्टिक के कप या ग्लास में चाय या अन्य कोई गर्म पेय पदार्थ पीना सेहत के लिए हानिकारक है. इसके लगातार प्रयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. इसका खुलासा आईआईटी खड़गपुर द्वारा की गई एक रिसर्च में हुआ है. इस रिसर्च के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है. भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने भी इस संबंध नागरिकों से अपील की है.

15 मिनट में 20 से 25 हजार माइक्रोप्लास्टिक के कण

सोमवार को भोपाल के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वह डिस्पोजल में चाय का सेवन या प्लास्टिक के बर्तनों में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का सेवन न करें. स्टडी के अनुसार पेपर कप में सिर्फ 15 मिनट तक गरम तरल रखा जाए, तो इसमें से 20,000 से 25,000 तक माइक्रोप्लास्टिक कण निकलते हैं.

DISPOSABLE CUP TEA CANCER RISK HIGH
डिस्पोजल में चाय पीने से हो सकता है कैंसर (Getty Image)

ड्रिंक में घुल जाती है प्लास्टिक

सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि "सामान्य पेपर कप में पानी या कोई भी तरल लंबे समय तक टिक नहीं सकता. ऐसे में इन्हें अंदर से एक पतली प्लास्टिक की परत से कोट किया जाता है. जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है. जब इनमें चाय या काफी जैसे गरम पेय डाले जाते हैं, तो यह बहुत छोटे-छोटे प्लास्टिक कण निकलकर ड्रिंक में घुलने लगते हैं. यह कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. यही कण कैंसर कारक होते हैं.

Bhopal Health Department Alert
भोपाल सीएमएचो ने की अपील (ETV Bharat)

आईआईटी खड़गपुर की रिसर्च स्टडी

आईआईटी खड़गपुर द्वारा डिस्पोजल या प्लास्टिक के बर्तनों को लेकर रिसर्च की थी. इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति दिन में तीन बार भी ऐसे कप में चाय या काफी पीता है, तो उसके शरीर में 75,000 तक न दिखने वाले प्लास्टिक कण जा सकते हैं. लंबे समय तक यह कण शरीर में जमा होकर हार्माेनल असंतुलन थायराइड और यहां तक की कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं.

स्मोकिंग और शराब के साथ अधिक घातक

डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यह प्लास्टिक कण आम आदमी के लिए तो नुकसानदायक तो होते हैं, लेकिन स्मोकिंग और शराब के साथ यह प्लास्टिक कण सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर प्लास्टिक और केमिकल का असर जल्दी पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि इससे बचने के लिए पुराना समय ही बेहतर है. पेपर या प्लास्टिक कप की जगह पोर्सलीन, स्टेनलेस स्टील या फिर मि‌ट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करना चाहिए.

कुल्हड़ न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होता है, बल्कि इनमें मौजूद तत्व हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं.

TAGGED:

IIT KHARAGPUR RESEARCH
DISPOSABLE CUP TEA CANCER RISK HIGH
BHOPAL HEALTH TEAM APPEAL
DISPOSABLE PRODUCT CANCER CAUSE
BHOPAL HEALTH DEPARTMENT ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में है 18 वीं शताब्दी की ऐतिहासिक बावड़ी, कभी खत्म नहीं होता इसका पानी

मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश, ठंड, चार दिनों तक मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

उज्जैन में बनेगा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 में देव दर्शन कराएगी दताना की फ्लाइट्स

घर के बाहर से गायब हुआ बच्चा, जंगल-पहाड़ ढूंढ रहे 500 पुलिसकर्मी, पिता पर किडनैपिंग का आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.