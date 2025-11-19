ETV Bharat / state

जांबाज पुलिस अधिकारी शहीद आशीष शर्मा, हर जुबां पर बहादुरी के चर्चे, नाम से ही कांपते थे नक्सली

जांबाज पुलिस अधिकारी शहीद आशीष शर्मा ( ETV BHARAT )