जांबाज पुलिस अधिकारी शहीद आशीष शर्मा, हर जुबां पर बहादुरी के चर्चे, नाम से ही कांपते थे नक्सली
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जंगलों में नक्सलियों की अंधाधुंध फायरिंग में जांबाज पुलिस इस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए.
भोपाल : मध्य प्रदेश के बालाघाट से सटे छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड में मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के जांबाज पुलिस अधिकारी आशीष शर्मा की शहादत हो गई. शहीद आशीष शर्मा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बोहानी के रहने वाले थे. वह 2016 बैच के प्लाटून कमांडर थे. उनकी बहादुरी के चर्चे हॉक फोर्स के साथ ही पूरे विभाग में हैं. आशीष शर्मा के नाम से नक्सली थर्राते थे. उन्होंने कई बार नक्सलियों से मुठभेड़ की.
नक्सलियों ने की अंधाधुंध फायरिंग
बुधवार को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर बोर तालाब के पास नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. हॉक फोर्स ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने से घायल इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उनकी शहादत से पुलिस विभाग में माहौल गमगीन है. पुलिस विभाग में उनकी बहादुरी के किस्से आपस में सुनाए जा रहे हैं.
नरसिंहपुर जिले के बोहानी गांव के रहने वाले थे
नक्सल विरोधी अभियान के उप महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव ने बताया "नक्सलियों से मुठभेड में शहीद हुए आशीष शर्मा नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा स्थित बोहानी गांव के थे. वह 2016 में सब इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुए थे. आशीष शर्मा बहादुर पुलिस अधिकारी थे. नक्सलियों के खिलाफ उनके सफल ऑपरेशन की वजह से ही मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया था. पिछले दो साल में उन्हें दो बार वीरता पदक से नवाजा गया."
मुख्यमंत्री ने शहीद आशीष शर्मा को दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि दी है. मुख्यमंत्री ने कहा "उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने अभूतपूर्व वीरता और साहस का प्रदर्शन किया." वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के जंगलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन में शामिल थे. नक्सलियों के खिलाफ मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जंगली इलाकों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए संदेश भी दिए जा रहे हैं.