हर्षा रिछारिया का शादी पर बोल्ड प्लान, दूल्हे को लेकर खोला बड़ा राज

हर्षा रिछारिया ने कहा कि "तुम वो करो, जिसके लिए तुम बनी हो. यदि कोई ऐसा नहीं कर रही और उसके साथ बलात्कार या मर्डर हो जाए, यदि उसे 4 लोग पकड़ लें तो क्या वही लड़की जो नशे करने वाली है, क्या खुद को बचा पाएगी. इसलिए आप शक्ति और शिक्षा को पहचानिए और वहीं करिए जिसके लिए आप बने हैं."

ईटीवी भारत से चर्चा के दौरान हर्षा रिछारिया ने बताया कि "आज युवा, बेटियां और महिलाएं दिशा भटक गई हैं. पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर रही हैं. छोटे और कटे हुए कपड़े पहनने को वीमेन इंपावरमेंट का हिस्सा मान रही हैं. हमारी देवियां कितनी सशक्त थी लेकिन आज वीमेन इंपावरमेंट के मायने बदल गए हैं. लड़कियां समझती हैं, कि यदि कोई काम लड़का कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते."

प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आईं भोपाल की रहने वाली साध्वी हर्षा रिछारिया ने कहा कि "ऐसे में बच्चों को समझाना चाहिए लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ऐसे बच्चे बहुत जल्दी लोगों की बात से प्रभावित हो जाते हैं. यदि हम इन्हें जोड़कर रखें तो कोई कैसे ब्रेनवाश कर सकता है."

भोपाल: कौन आरोपी, किस शक्ल में क्या वस्त्र पहनकर घूम रहा है, हमको पता नहीं है. हमारे आजू-बाजू जो लोग हैं, हम उनके मन के भेद को नहीं जान सकते. पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, जिससे बच्चों की परवरिश अच्छी होती थी. अब अकेले फैमिली में रहने वाले माता-पिता के ऊपर कमाई का प्रेशर है.

हर्षा रिछारिया ने बताया कि "शादी को लेकर अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है न ही उन्होंने सन्यास लिया है. अभी केवल मंत्र दीक्षा ली है, सन्यास की दीक्षा नहीं ली है. आज के समय में कितने तलाक हो रहे हैं, कई लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं. ऐसे समय में शादी के लिए ऐसा साथी मिलना चाहिए, जिसके विचार मिलें. ऐसा नहीं कि मैं धर्म की बात करुं और वो अधर्म की करे. इसलिए यदि भविष्य में ऐसा व्यक्ति मिले, जो युवाओं को धर्म से जोड़ने और संस्कृति से जोड़ने का विचार रखता हो. ईश्वर सबकी जोड़ी बनाकर भेजता है, इसलिए मैंने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया है. बस कोशिश है कि एक्टिंग, मॉडलिंग और इवेंट से कोई नहीं होगा."

प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया (ETV Bharat)

'फिल्मों के ऑफर मिले लेकिन पसंद नहीं रोल'

हर्षा रिछारिया ने कहा कि "अभी जो वेब सीरीज बन रही हैं, उन्हें गलत दिशा में चला दिया गया है. वल्गरिटी और थ्रिलर के कारण हर इंसान फिल्म और वेब सीरीज से बचने लगा है. युवाओं की मानसिकता बिगड़ रही है. मर्डर और बलात्कार को अंजाम किस नए तरीके से दिया जा सकता है, इसका आइडिया वेब सीरीज में आसानी से मिल जाता है."

हर्षा ने कहा कि "हालांकि अब ट्रेंड बदल रहा है. उनके पास भी कई फिल्म और वेब सीरीज के आफर आ रहे हैं,लेकिन अभी उनके पर्सनालिटी के हिसाब से रोल नहीं मिल रहा है."

'साधु-संतों को डुबोने का काम कर रहीं वेब सीरीज'

हर्षा रिछारिया ने कहा कि "वो ऐसी फिल्म या वेब सीरीज में काम करना चाहेंगी, जहां देश की संस्कृति और धर्म को प्रमोट किया जा सके. ऐसी फिल्म और वेब सीरीज के जरिए युवाओं को गाइड किया जा सके." हर्षा ने कहा कि "उनकी इच्छा ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने की है. आज कल तो ऐसी फिल्म और वेब सीरीज बनाई जा रही है, जो हमोर समाज को बिगाड़ रही है, वहीं कई साधु-संतो को डुबाने का काम भी कर रही हैं."

'धीरेंद्र शास्त्री भाई जैसे, संत समाज से मिला स्नेह'

पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर हर्षा रिछारिया ने कहा कि "वो हिंदू सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए मथुरा-वृंदावन भी गई थीं. वो मेरे भाई जैसे हैं, जब से मैं उनको कथा करते हुए देख रही हूं तब से उनको एक भाई की तरह ही पाया है. हर्षा ने बताया कि जब भी उनका समय ठीक नहीं रहा, सारे संत समाज ने उनका सपोर्ट किया. कुछ दो-चार अपवाद को छोड़ दें तो खासकर कथा वाचकों से बहुत सपोर्ट मिला है. चाहे फिर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हों, साध्वी चित्रलेखा हों या फिर इंद्रेश जी महाराज सबसे बहुत स्नेह मिला है. संत समाज मुझे बेटी और बहन की तरह मानता है."

प्रयागराज से महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत

अपने आगे के कार्यक्रमों के बारे में हर्षा रिछारिया ने बताया कि "वो प्रयागराज में 20 से 25 दिसंबर के बीच महिला सशक्तिकरण को लेकर अभियान चलाएंगी. बाद में इसे देश के अन्य राज्य और शहरों में चलाया जाएगा. हालांकि इसकी शुरुआत प्रयागराज से हो रही है."

हर्षा रिछारिया ने बताया कि "यह कार्यक्रम एक दिवसीय होगा. इसमें मेन फोकस नारी पर रहेगा. जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बेटियां, बच्चे और युवा भाग लेंगे. इस नारी सशक्तिकरण अभियान में देवी कथा का वर्णन किया जाएगा. जिस अभियान को मैं शुरु करने वाली हूं, उसका उद्देश्य ही महिलाओं, बेटियों और युवाओं को सही से दीक्षा देने की है."