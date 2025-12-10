ETV Bharat / state

6 साल की उम्र में खोए हाथ-पैर, भोपाल दिव्यांग क्रिकेट के महाकुंभ में चौकै-छक्के

भोपाल में चल रहा दिव्यांग क्रिकेट का महाकुंभ, दिव्यांग क्रिकेटर कर रहे हैरतअंगेज कारनामे, व्हील चेयर पर बैठ कर रहे बॉलिंग-बैटिंग.

BHOPAL DISABLED CRICKET TOURNAMENT
दिव्यांग महिलाओं को क्रिकेट का जुनून (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:02 PM IST

भोपाल: लोगों में खेलों में सबसे ज्यादा क्रिकेट को लेकर लोकप्रियता है. हर उम्र के लोग क्रिकेट में हाथ आजमाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर समझे जाने वाले दिव्यांग भी क्रिकेट में इन दिनों हाथ आजमा रहे हैं. जिसमें व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांग चौके-छक्के लगा रहे हैं. वहीं दिव्यांग महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं. राजधानी भोपाल में चल रहे व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा इस बार श्रीलंका की टीम भी हिस्सा ले रही है. इसमें करीबन 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

बचपन में खोया एक हाथ-पैर, फिर भी नहीं हारी हिम्मत

दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरुष दिव्यांगों से ज्यादा दिव्यांग महिलाएं भी हिस्सा ले रही है. इसमें राजस्थान, जोधपुर की संगीता विश्नोई भी हिस्सा ले रही है. संगीता बताती हैं, "साल 1996 में जब वे 6 साल की थी तो अंजाने में 11 केवी की लाइन पकड़ ली थी. जिस कारण करंट दाएं हाथ से उतरकर बाएं पैर से निकला. इससे उन्हें हाथ और पैर गंवाने पड़े. ऐसे कठिन वक्त में मेरे पिता सबसे बड़ा सहारा बने. उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स का रास्ता दिखाया.

व्हील चेयर पर बैठ दिव्यांग महिला खिलाड़ी कर रहीं बॉलिंग-बैटिंग (ETV Bharat)

वे उन्हें प्रेक्टिस के लिए कई किलोमीटर दूर लेकर जाते थे. जब मैं 10 साल की थी, तब लंदन में मिनी पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला और आउट स्टैंडिंग अवॉर्ड जीता. इसके बाद 100 और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर जीत चुकी हूं. राज्य स्तर पर शॉर्ट पुट थ्रो में गोल्ड जीता है. क्रिकेट भी खेलती हूं. ऐसे में यदि मैं हारकर बैठ गई होती, तो आज घर में ही कैद होकर रह जाती. क्रिकेट जैसे दूसरे गेम्स से दिव्यांग महिलाओं को जोड़ने के लिए लगातार प्रेरित करती हूं. खासतौर से बच्चों को ताकि वे कुछ बेहतर कर सकें."

'हिम्मत और जज्बे का खेल है क्रिकेट'

महाराष्ट्र के सांगली की ममता भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं. वे कहती हैं कि "आज का दिन अच्छा नहीं रहा. तीन बॉल खेलकर ही आउट हो गई. मैं पिछले 8 सालों से क्रिकेट खेल रही हूं. वैसे मैं अपनी टीम में ऑल राउंडर हूं. बॉलिंग-बैटिंग दोनों करती हूं. सांगली की टीम में खेलती रही हूं. टूर्नामेंट के लिए लगातार प्रैक्टिस भी करती रही हूं. यह गेम मुझे अंदर से ताकत देता है. इससे महसूस होता है कि हम भी किसी से कम नहीं. लगातार दिव्यांग बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश होती है, ताकि वे गेम्स में आगे बढ़ सकें. "

Bhopal disabled cricket tournament
भोपाल में दिव्यांग क्रिकेट का महाकुंभ (ETV Bharat)

'व्हील चेयर छोड़कर भी पकड़ना होता है कैच'

टूर्नामेंट में महिला टीम स्टैंडिंग में खेल रही हैं, जबकि नेशनल टीम व्हील चेयर पर खेल रही है. व्हील चेयर क्रिकेट में पूरी ताकत सिर्फ हाथों पर ही होती है. हाथों से बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग करनी होती है. जब रन बनाने की बात आती है तो शॉट मारने के बाद बल्लेबाज बल्ले को गोद में रखकर व्हीलचेयर की मदद से ही रन लेते हैं."

दिव्यांग क्रिकेट को नहीं मिलती बीसीसीआई से मदद

भारतीय व्हील चेयर टीम के कप्तान और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेकेट्री रमेश प्रकाश सरतापे कहते हैं, "दिव्यांग क्रिकेट को अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई. इसको लेकर कई सालों से कोशिश में है. मान्यता मिल जाए तो इस खेल में हाथ आजमाने वाले खिलाड़ी भी स्टार बन जाएंगे. अभी दिव्यांग क्रिकेट को बीसीसीआई से कोई सहयोग नहीं मिलता. क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बड़े क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं मिल पाते हैं. खिलाड़ियों को भी किसी तरह की आर्थिक मदद या सहायता भी नहीं मिलती है."

