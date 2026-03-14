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भोपाल के हमीदिया अस्पताल में गोलीकांड, पहले घर पर फायरिंग, घायल के पीछे इमरजेंसी गेट तक पहुंचे बदमाश

पुरानी रंचिश में बदमाश के घर पर फायरिंग राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. बदमाश अब बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इसी सिलसिले में भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में घुसकर गोली चला दी. अशोका गार्डन में रहने वाला पुराना बदमाश लल्लू रईस से पुरानी रंजिश के चलते बदमाश शादाब ने पहले रईस के घर में घुसकर गोलिया चलाई. जिससे लल्लू रईस का लड़का इमरान घायल हो गया उसके पैर मे गोली लगी है.

भोपाल: राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां बदमाशों ने गोली चला दी. बताया जा रहा है कि, पुरानी रंजिश को लेकर पहले बदमाशों ने पुराने बदमाश लल्लू रईस के घर में घुसकर 8 से 9 राउंड फायर किए. जिसमें लल्लू का बेटा इमरान घायल हो गया उसके पैर में गोली लगी है. परिजन उसे लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे. यहां भी आकर बदमाशों ने फायर कर दिया.

घायल के पीछे इमरजेंसी गेट तक पहुंचे बदमाश (ETV Bharat)

घायल के पीछे अस्पताल पहुंचे बदमाश

लल्लू जब अपने लड़के को घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल लेकर आया तो उसके पीछे आए शादाब गेट और उसके अन्य साथियों ने हमीदिया अस्पताल में आकर भी उस पर फायर कर दिया. जिससे इमरजेंसी गेट के एक कांच में गोली लग गई. इस वारदात में एक सुरक्षा कर्मी भी बाल-बाल बचा है. घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने ही कोहेफिजा और टीला जमालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की.

इमरजेंसी गेट के कांच में लगी गोली (ETV Bharat)

घटना की जांच पड़ताल करती पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस की मुखबरी करने पर फायरिंग

लल्लू रईस ने ETV भारत को बताया कि, ''मेरी शादाब से दुश्मनी चल रही है. हम लोग इनकी जुआ सट्टा की खबर पुलिस को देते हैं. जिस वजह से ये दुश्मनी रखे हुए हैं. इससे पहले भी मेरे बेटे इमरान को आरोपी शादाब गेट चाकू मार चुका है.'' टीआई केजी शुक्ला ने बताया कि, ''आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. आरोपी शादाब गेट 6 महीने पहले ही हत्या के मामले में ज़मानत पर आया है. आरोपियों की तलाश के लिए टीम रवाना कर दी गयी है.''

सुबह 5:30 बजे गोलियों से दहला भोपाल

बताया जा रहा है कि 7-8 बदमाश रईस के घर पर हमला करने के लिए शनिवार सुबह 5:30 बजे पहुंचे थे. जहां उन्होंने अंधाधुन फायर करना शुरू कर दिए. गोलियों की आवाज सुनकर रईस का लड़का इमरान बाहर आया फिर उसके पैर में बदमाशों ने गोली मार दी. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. ऐशबाग का निगरानी बदमाश शादाब गेट का आपराधिक रिकॉर्ड वाला जा रहा है.