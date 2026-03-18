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हमीदिया के इमरजेंसी वार्ड में गोलियां बरसाने वालों में से एक कुख्यात बदमाश गिरफ्त में

भोपाल में सवा घंटे के अंदर 3 स्थानों पर दनादन फायरिंग करने वाले 5 बदमाशों की तलाश में पुलिस चप्पा-चप्पा छान रही है.

Hamidia Hospital firing case
हमीदिया के इमरजेंसी वार्ड में गोलियां चलाने वाला गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट : आबिद मुमताज

भोपाल : राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले शातिर बदमाश शादाब कुरैशी उर्फ गेट को जलगांव (महाराष्ट्र) पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है. भोपाल पुलिस ने उस पर 30 हजार का इनाम घोषित किया था. अब शादाब गेट को भोपाल पुलिस प्रोडेक्शन वारंट पर जलगांव से भोपाल लाएगी.

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार (ETV BHARAT)

बदमाशों पर पहले से कई केस दर्ज हैं

शादाब समेत सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं. आरोपी शादाब पर 18, अनस पर 1, अल्लू परवेज 6, गुड्डू स्टेशन 6 केस हैं. पुलिस ने फायरिंग में शामिल दो संदिग्धों को गिरफ्तार दबोच लिया है. उनसे पूछताछ जारी है. बदमाशों ने सवा घंटे में 3 जगह फायरिंग की. इस दौरान सभी बदमाश 4 थाना क्षेत्रों से गुजरे. अशोका गार्डन इलाके में बदमाशों ने लालू रईस के बेटे इमरान को निशाना बनाकर फायरिंग की.

बदमाशों का नेटवर्क सर्च कर रही पुलिस

परिजन घायल बेटे को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचा था. पीछे से बदमाशों ने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर खुलेआम गोलियां चलाईं. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के अनुसार "आरोपी शादाब गेट को प्रोडेक्शन वारंट पर जलगांव से भोपाल लाया जाएगा. उसके मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. शादाब कुरैशी के पूरे नेटवर्क, उसकी संपत्ति और पैसों के सोर्स का पुलिस जांच कर रही है. पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है."

हमीदिया अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल

इमरजेंसी वार्ड में खुलेआम गोलियां चलने से हमीदिया अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. अस्पताल में पुलिस चौकी है, लेकिन जरूरत के अनुसार स्टाफ नहीं है. लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से बदमाशों ने दोबारा हमला किया. हमीदिया अस्पताल में जब फायरिंग हुई, उस दौरान मौजूद तीनों पुलिसकर्मियों के पास हथियार नहीं थे. इस तरह की खामियां शुरुआती पुलिस जांच में सामने आई हैं. इस गंभीर लापरवाही पर कई पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो सकता है.

क्या है पूरा मामला

हिस्ट्रीशीटर लल्लू रईस के बेटे इमरान को शादाब कुरैशी ने अपने साथियों के साथ उस समय घेरा था, जब वह चाय की दुकान से लौट रहा था. एक गोली उसकी कनपटी के पास से निकल गई. बाद में जब इमरान भागते-भागते घर पहुंचा तो उसके पैर भी गोली लगी. आरोपियों ने फिर हमादिया अस्पताल में भी फायरिंग की, जहां इमरान भर्ती था.

05 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. इनमें अनस, अल्लू परवेज, साहब, शजेब गेट और गुड्डू स्टेशन शामिल हैं. क्राइम ब्रांच और 5 थानों की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई है. कई जगह के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

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