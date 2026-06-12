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भोपाल के हलालपुर पटाखा मार्केट में लगी आग, एक-एक कर फूटने लगे पटाखे, पास में था पेट्रोल पंप

भोपाल के हलालपुर पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, आसमान में दिखीं तेज आग की लपटे, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू.

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भोपाल के हलालपुर पटाखा मार्केट में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 12:58 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल के हलालपुर स्थित पटाखा मार्केट में शुक्रवार अल सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पटाखा दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान से लगातार पटाखों के फटने की आवाजें आने लगी और पूरा क्षेत्र आतिशबाजी की तरह चमकने लगा. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

पटाखा मार्केट में लगी आग, आसमान में दिखी आग की लपटें

भोपाल में शुक्रवार सुबह 4:15 बजे आग लगने की घटना सामने आई है. हलालपुर में पटाखा दुकान में आग लग गयी. आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह 70-80 फिट ऊपर तक उठ रही थी. जानकारी के अनुसार आग सोनी पटाखा दुकान में लगी थी. पटाखों में आग लगने के कारण विस्फोट जैसी स्थिति बन गई. जिससे आसपास के दुकानदारों और लोगों में दहशत फैल गई. एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो.

भोपाल पटाखा मार्केट में लगी आग (ETV Bharat)

हालात की गंभीरता को देखते हुए भोपाल के सभी फायर स्टेशनों से दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया. फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने वाली दुकान के पास ही पेट्रोल पंप होने के कारण खतरा और अधिक बढ़ गया था. हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई.

BHOPAL HALALPUR MARKET FIRE
पटाखा दुकान में लगी आग (ETV Bharat)

लाखों रुपए का नुकसान, जनहानि नहीं

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद लगातार पटाखे फूटते रहे, जिससे राहत और बचाव कार्य में भी कठिनाई आई. सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के लोगों को दूर हटाया गया और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया. इस घटना में पटाखा दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, जो राहत की बात मानी जा रही है.

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फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

आग पर पाया गया काबू

फायर ब्रिगेड अधिकारी सौरभ पटेल ने बताया कि "आग पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी." इधर जिला प्रशासन ने भी घटना पर संज्ञान लेते हुए नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है. वहीं, इस हादसे ने पटाखा बाजारों में सुरक्षा मानकों और अग्निशमन व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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