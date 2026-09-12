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हज यात्रा 2027 के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग, डॉक्टरों की ड्यूटी तय, जेपी अस्पताल में होगी जांच

जेपी अस्पताल अधीक्षक डॉ. संजय जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नामांकित चिकित्सक चयनित हज यात्रियों की प्राथमिक मेडिकल स्क्रीनिंग और आवश्यक स्वास्थ्य जांच करेंगे, जांच के बाद निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानकों को पूरा करने वाले यात्रियों को मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा.

भोपाल: हज-2027 के लिए चयनित हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस जांच को लेकर जयप्रकाश अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. हज यात्रा पर जाने वाले चयनित यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल स्क्रीनिंग कमेटी गठित करते हुए डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित कर दी है.

हज पर जाने वाले चयनित यात्रियों के मेडिकल चेकअप के लिए 5 डॉक्टर्स की टीम का गठन कर दिया गया है, जो हज यात्रियों का मेडिकल परीक्षण करेंगे और उनके फिट निकलने पर मेडिकल प्रमाण पत्र देंगे. मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति का पूरा आकलन किया जाएगा. इसके तहत चेस्ट एक्स-रे, केएफटी, एलएफटी और ईसीजी समेत आवश्यक जांच कराई जाएगी. इन जांचों के माध्यम से यात्रियों के शुगर, रक्त संबंधी स्थिति, हृदय, किडनी, लिवर और फेफड़ों से जुड़ी स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण किया जाएगा.

यात्रियों की जेपी अस्पताल में होगी स्वास्थ्य जांच (ETV Bharat)

पांच डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी

हज यात्रियों की मेडिकल जांच के लिए अस्पताल प्रबंधन ने डॉ. आफरीन आलम, डॉ. पुष्पेंद्र मिश्रा, डॉ. स्मित चौरसिया, डॉ. रंजीत सिंह और डॉ. संजीव लोधी को नामांकित किया है. ये चिकित्सक चयनित हज यात्रियों की स्क्रीनिंग और फिटनेस जांच की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.

फिटनेस प्रमाण-पत्र के बाद आगे की प्रक्रिया

मेडिकल जांच पूरी होने के बाद जिन यात्रियों को निर्धारित स्वास्थ्य मानकों के अनुसार फिट पाया जाएगा, उन्हें मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र दिया जाएगा. हज यात्रा के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र महत्वपूर्ण औपचारिकताओं में शामिल है. अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य है कि यात्रियों की यात्रा से पहले उनकी स्वास्थ्य स्थिति का समुचित आकलन कर आवश्यक मेडिकल प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली जाए.

जेपी अस्पताल अधीक्षक डॉ. संजय जैन ने बताया, "हज यात्रियों की यात्रा से पहले उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने और आवश्यक मेडिकल औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है. मेडिकल जांच के बाद फिट पाए जाने वाले यात्रियों को प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, ताकि हज यात्रा से पहले उनकी मेडिकल प्रक्रिया पूरी हो सके और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित रहें."