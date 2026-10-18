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भोपाल, सीहोर और रायसेन के हाजियों के लिए खुशखबरी, लंबे इंतजार के बाद खुला मक्का मुकर्रमा का रुबात

चार साल बाद खुला मक्का का रुबात ( ETV Bharat )

भोपाल: हज-2027 पर जाने वाले भोपाल के हाजियों के लिए राहत भरी खबर है. मक्का मुकर्रमा स्थित ऐतिहासिक भोपाल रुबात में हाजियों के लिए मुफ्त ठहरने की सुविधा करीब चार साल बाद फिर से बहाल की जा रही है. इसी सिलसिले में शनिवार को भोपाल में रुबात में ठहरने के लिए हाजियों के चयन की प्रक्रिया के तहत लॉटरी यानी (कुर्रा) निकाला गया. इस प्रक्रिया के जरिए पात्र हाजियों को मक्का में निशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया है.

यह पूरी प्रक्रिया औकाफ-ए-शाही की देखरेख में हुई. भोपाल रुबात में ठहरने की सुविधा के लिए चयनित हाजियों को हज यात्रा के दौरान आवास पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी. खासकर उन हाजियों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है, जिन्हें हज यात्रा के दौरान मक्का में ठहरने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है.