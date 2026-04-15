ETV Bharat / state

भोपाल हज हाउस में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप, कई सालों बाद यात्रा में बड़ा बदलाव

भोपाल हज भवन में हज यात्रियों के लिए ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित. ट्रेनिंग कैंप में प्रक्रिया और जरूरी नियमों पर विस्तार से हुई चर्चा.

bhopal hajj Yatra 2026 Training Camp
हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 9:26 AM IST

|

Updated : April 15, 2026 at 9:40 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: हज समिति की ओर से हज हाउस में मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. यहां हज यात्रा के दौरान रखने वाली सावधानियां जैसे, हज के पांच दिनों में होने वाले अरकान, उमराह, तवाफ, सफा मरवाह की दौड़, स्थानीय धार्मिक स्थलों की जियारत के साथ ट्रेवल को लेकर आवश्यक जानकारियां विस्तार से दी गई. साथ ही सालों बाद हुए यात्रा संबंधी बदलावों की भी जानकारी दी गई.

हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर

पवित्र हज यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं. भोपाल स्थित हज हाउस में मंगलवार को हज यात्रियों के लिए फाइनल ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हाजियों ने भाग लिया. इस प्रशिक्षण शिविर में यात्रियों को हज यात्रा के दौरान किए जाने वाले अरकान, आवश्यक सावधानियों और यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई.

यात्रा से जुड़े नियम-कायदे पर विस्तार से चर्चा (ETV Bharat)

यात्रा से जुड़े नियम-कायदे पर विस्तार से चर्चा

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों ने हाजियों को हज के मुकद्दस सफर के हर पहलू से अवगत कराया. उन्हें बताया गया कि हज के पांच दिनों में कौन-कौन से अरकान अदा किए जाते हैं, उमराह कैसे किया जाता है, तवाफ की प्रक्रिया क्या है और सफा-मरवा के बीच सई (दौड़) किस तरह की जाती है. इसके साथ ही मक्का और मदीना के प्रमुख धार्मिक स्थलों की जियारत से जुड़े नियम-कायदे, भीड़ प्रबंधन और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया.

शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा, "ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य हाजियों को हज के धार्मिक कर्तव्यों की सही जानकारी देना और उन्हें वहां के बदलते नियमों एवं व्यवस्थाओं से अवगत कराना होता है. हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हज के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में व्यवस्थाओं में होने वाले बदलाव को समझना भी बेहद जरूरी है."

Bhopal hajj training camp
मक्का-मदीना यात्रा के अरकान की विस्तृत जानकारी दी गई (ETV Bharat)

हाजियों के सेवा के लिए 47 हज इंस्पेक्टर नियुक्त

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने बताया, "इस बार 47 खादिम-उल-हुज्जाज (हज इंस्पेक्टर) को हाजियों की सेवा और देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है. इनका चयन उन लोगों में से किया गया है जो पूर्व में हज यात्रा कर चुके हैं और अनुभवी हैं. ये हज इंस्पेक्टर मक्का और मदीना में हाजियों को आवास, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यात्रा से जुड़े हर पहलू में मार्गदर्शन देंगे."

कई सालों बाद यात्रा में बड़ा बदलाव

इस बार हज यात्रा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पिछले कई वर्षों से जारी परंपरा के विपरीत इस बार भोपाल से हज यात्रियों की सीधी उड़ान नहीं होगी. सभी हाजी मुंबई या अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए सऊदी अरब रवाना होंगे. भोपाल और आसपास के जिलों के यात्री ट्रेन, बस या घरेलू उड़ानों के माध्यम से मुंबई पहुंचेंगे. जहां से सऊदी अरब के मक्का और मदीने के लिए रवाना होंगे.

फ्लाइट का शेड्यूल

ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ट्रेवल से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां विस्तार से दी गई. यात्रा के पहले चरण में उड़ानें मुंबई से सीधे मदीना जाएंगी, जबकि बाद के चरण में जेद्दा के लिए उड़ानें संचालित होंगी. इसी क्रम में वापसी का शेड्यूल भी तय किया गया है, जो हाजी पहले रवाना होंगे, उनकी वापसी जेद्दा से होगी, जबकि बाद में जाने वाले हाजियों की वापसी मदीना से होगी. जो मुंबई आएंगे और वहां से अपने घर के लिए रवाना होंगे.

रुबात व्यवस्था में लापरवाही को लेकर कठोर कार्रवाई का आश्वासन

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने मक्का और मदीना में मौजूद भोपाल रुबात (हाजियों के ठहरने की विशेष व्यवस्था) बंद होने पर चिंता जताई. उन्होंने बताया, " मदीना रुबात पिछले 4-5 वर्षों से बंद है और इस बार मक्का का रुबात भी उपलब्ध नहीं हो सका, जहां करीब 210 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती थी. इस संबंध में सीएम डॉ मोहन यादव द्वारा भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को पत्र लिखा गया है और बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी."

Last Updated : April 15, 2026 at 9:40 AM IST

TAGGED:

MAKKAH MADINAH ARKAN
BHOPAL HAJJ TRAINING CAMP
BHOPAL HAJJ HOUSE
HAJJ PILGRIMS SPECIAL TRAINING
HAJJ YATRA 2026 TRAINING CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.