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श्योपुर और शिवपुरी में तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे, आज 9 जिलों में अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश में मौसम ने ली करवट. अगले 3 से 4 दिन कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी.

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मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बारिश के साथ ओले की चेतावनी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : May 30, 2026 at 10:29 AM IST

7 Min Read
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भोपाल/श्योपुर/शिवपुरी: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार रात से आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिलसिला शुरू हो गया. ग्वालियर-चंबल इलाके में शुक्रवार रात अचानक मौसम बदल गया. ठंडी हवाएं चलने लगी. श्योपुर और शिवपुरी में तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे. सिंगरौली के चितरंगी में सबसे अधिक 40.1 मिमी वर्षा रिकार्ड हुई. रीवा के हनुमाना में 16 मिमी, मुरैना में 18 मिमी और गोहद में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदश के 9 जिलों के लिए बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया है. नौतपा आधा बीत जाने के बाद मौसम की ये करवट लोगों के लिए राहत लेकर आई है.

इन जिलों में बारिश के साथ ओले की चेतावनी

भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को ग्वालियर के साथ ही 9 जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट है. ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, नीमच और मंदसौर में तूफानी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है. वहीं नौतपा के दौरान गर्मी से झुलस रहे लोगों को मौसम बदलने से काफी राहत मिली. भले ही ओले व बारिश का अलर्ट 9 जिलों में हो लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा. शुक्रवार रात से ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई.

श्योपुर और शिवपुरी में तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे (ETV BHARAT)

इन जिलों में भीषण आंधी का अलर्ट

इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर-मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में भी 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह और सागर जिलों में भी मौसम बिगड़ने के संकेत हैं. यहां आंधी और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

अगले 3 से 4 दिन कई जिलों में आंधी-बारिश

मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 मई से 2 जून तक भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा. मालवा क्षेत्र के अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में लगातार तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. वहीं 1 जून को रतलाम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि अलीराजपुर और झाबुआ में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. इसके साथ ही कई जिलों में 40 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

इसलिए बदला मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार "उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान-पाकिस्तान क्षेत्र में बने चक्रवातीय परिसंचरण के कारण मध्यप्रदेश में नमी लगातार पहुंच रही है. इसी सिस्टम से जुड़ी ट्रफ लाइन मध्यप्रदेश से गुजर रही है, जिससे प्रदेशभर में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बादलों का विकास तेजी से हो रहा है और कई क्षेत्रों में आंधी, बारिश तथा ओलावृष्टि की परिस्थितियां बन रही हैं."

MP rain Hail alert 9 Districts
शिवपुरी में बारिश के साथ ओले गिरे (ETV BHARAT)

शिवपुरी में गिरे ओले, पारा 32 पर पहुंचा

शुक्रवार रात शिवपुरी जिले में अचानक मौसम ने करवट ली. आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से तापमान काफी गिर गया. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. तापमान गिरकर 44 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में बारिश रिकॉर्ड की गई है. सतन बाड़ा, नयागांव, सुभाषपुरा इलाकों के साथ बैराड़ और अन्य इलाकों में बारिश हुई. ठंडी हवाओं के झोंके चलने से लोगों को भारी सुकून मिला.

श्योपुर में तूफानी बारिश से वाहनचालक डरे

श्योपुर में भी शुक्रवार देर रात गरज-चमक के साथ मौसम का मिजाज बदल गया. तूफानी बारिश हुई. इस दौरान ओले भी गिरे. सड़क किनारे खड़े लोगों में अफरा तफरी भी देखने को मिली. तूफानी बारिश के दौरान वाहन चालकों को आगे दिखना लगभग बंद हो गया. वाहन जहां-तहां थम गए. श्योपुर शहर के अधिकांश इलाकों में बिजली भी गुल हो गई.

तहसील और ग्रामीण इलाकों में भी बिजली गायब हो गई. वीरपुर में आधा घंटे के अंदर 2 बार तूफानी बारिश हुई. साथ ही ओले भी गिरे. श्योपुर जिले में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी पहले ही दे दी थी. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बदलाव देखने को मिला.

श्योपुर में 2 जून तक ऐसा ही रहेगा मौसम

देर रात तक श्योपुर में रुक-रुककर बारिश जारी रही. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. 33 डिग्री सेल्सियस तामपान पहुंचने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. वीरपुर के इस्ताक़ खान ने बताया "अचानक शुक्रवार देर रात मौसम ने करवट ली. तूफानी बारिश से लोग जहां थे, वहीं रुक गए." श्योपुर निवासी दीपक शर्मा ने बताया "शुक्रवार की देर रात अचानक तेज आंधी तूफान ने गदर मचाया. सड़कों पर खड़ी बाइक इधर उधर गिरती नजर आईं. उसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ." मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 जून तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा.

कई जिलों में पारा 5 से लेकर 10 डिग्री तक गिरा

सबसे ज्यादा भीषण गर्मी से परेशान ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सतना, राजगढ़ सहित कई जिलों में तापमान में 5 से लेकर 10 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है. भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार अगले 4 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बदला रहेगा. कहीं ओले तो कई आंधी-बारिश होती रहेगी. 31 मई को मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी-बारिश होने की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र की जरूरी सलाह

प्रदेश में खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. इसके अनुसार खराब मौसम के दौरान खुले मैदान में नहीं निकलने और बिजली चमकने पर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों को फसल और कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा गया है. वहीं तेज हवा की आशंका को देखते हुए होर्डिंग, टीनशेड और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

यात्रा के दौरान मौसम अपडेट पर नजर रखने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह भी दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 से 96 घंटे प्रदेश के लिए संवेदनशील रहेंगे और कई जिलों में मौसम बार-बार तेजी से बदल सकता है.

Last Updated : May 30, 2026 at 10:29 AM IST

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