हाईटेक भोपाल पुलिस का स्मार्ट एरर, हबीबगंज थाना के ग्लोसाइन बोर्ड में रॉग एसटीडी कोड
भोपाल के हबीबगंज थाने में लगा ग्लोसाइन बोर्ड बना चर्चा का केंद्र, 0755 के बजाए दर्ज है 0775 एसटीडी कोड, सालों पुराना है बोर्ड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 8:35 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में पुलिस थानों को हाईटेक कर तकनीकी संस्करणों से लैस किया जा रहा है. इसके बावजूद भोपाल की पुलिस स्मार्ट नहीं हो पा रही. उसका कारण है शहर के हबीबगंज थाने में लगा ग्लोसाइन बोर्ड, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. बोर्ड पर थाने का नाम लिखा है. साथ ही फोन नंबर भी दर्ज किया गया है, जो गलत एसटीडी कोड के साथ लिखे है. वैसे तो भोपाल का एसटीडी कोड 0755 हैं, लेकिन बोर्ड पर 0775 लिखा है. उससे यह प्रतीत होता है कि हाईटेक पुलिस आज भी तकनीकी ज्ञान और समझ से अनजान बनी हुई है.
थाने के बोर्ड में गलत एसटीडी कोड
प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक तरफ पुलिस और थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर हाईटेक करने में लगी हुई है. नई नई टेक्नोलॉजी से पुलिस वालों को रू-ब-रू करवाया जा रहा है. शहर ही नहीं ग्रामीण अंचल के थानों को भी हाईटेक किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा थाना भी है, जो सरकार की सारी कोशिशों को पलीता लगा रहा है. हबीबगंज थाने में लगे ग्लोसाइन बोर्ड पर पिछले 5-6 साल से भोपाल शहर का एसटीडी कोड गलत लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने इसे सही करवाने की जहमत नहीं उठाई है.
फरियादियों को होती है परेशानी
भोपाल शहर का एसटीडी कोर्ड 0755 है, जबकि थाने के बोर्ड में 0775 लिखा हुआ है. यह नंबर इतने बड़े आकार में लिखा है कि थाने के पास से गुजरने वाले हर शख्स को दूर से दिखाई पड़ता है पर पुलिस-प्रशासन के किसी भी अधिकारी की नजर में नहीं आया है. थाने पहुंचने वाले कई लोग अपने कामकाज के लिए थाने आते हैं, तो बोर्ड पर लिखा हुआ नंबर आगे की जानकारी के लिए लिखकर लेकर जाते हैं. वह जब इस नंबर पर फोन मिलाते हैं, तो यह नंबर गलत या सेवा में नहीं है बताता है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
जल्द लगेगा सही एसटीडी कोर्ड लिखा बोर्ड
इस मामले में एसीपी उमेश तिवारी का कहना है कि "बोर्ड पर गलत एसटीडी कोड लिखा होने का मामला उनके संज्ञान में आया है. जिसको ठीक करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बोर्ड पर गलत एसटीडी कोड पुलिस की गलती से नहीं, बल्कि बोर्ड बनाने वाले की गलती से अंकित हुआ था. इसे जल्द ठीक करवाकर नया बोर्ड लगाया जाएगा. जिससे की किसी शहरवासी को परेशानियों का सामना न करना पड़े."