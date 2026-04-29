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भोपाल में अतिथि शिक्षकों का हल्लाबोल, 62 वर्ष की आयु तक सुरक्षा और 12 महीने की नौकरी पर अड़े

भोपाल में हजारों अतिथि शिक्षकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नियमितीकरण और लंबित वेतन की मांग को लेकर सरकार को दी चेतावनी.

BHOPAL TEACHERS PROTEST
भोपाल में हजारों अतिथि शिक्षकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:31 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में बुधवार को अतिथि शिक्षकों ने अंबेडकर मैदान में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया. प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि "सरकार शिक्षकों को लगातार गुमराह कर रही है, उनकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया. अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं. स्कूल अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है."

सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

लंबित मांगों और सरकार की वादाखिलाफी से नाराज प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक बुधवार को राजधानी भोपाल के आंबेडकर मैदान में लामबंद हुए. 'स्कूल अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा' के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने पूर्व में जो वादे किए थे, वे आज तक कागजों से बाहर नहीं निकले हैं. जिससे हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

भोपाल में अतिथि शिक्षकों का हल्लाबोल (ETV Bharat)

शिक्षकों को नहीं मिल रहा उचित सम्मान

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि "अतिथि शिक्षक वर्षों से बेहद कम मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वह सम्मान और सुरक्षा नहीं मिली जिसके वे हकदार हैं. सरकार ने चुनावी समय में कई लुभावने वादे किए थे, जिन्हें अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. इसी 'वादाखिलाफी' के विरोध में आज पूरे प्रदेश से शिक्षक अपनी आवाज बुलंद करने भोपाल पहुंचे हैं."

अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता की मांग

अतिथि शिक्षकों ने साफ कहा कि "जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, उनका संघर्ष जारी रहेगा. प्रदर्शनरी अतिथि शिक्षकों ने मांग करते हुए कहा कि 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं सत्र के आधार पर ली जाती हैं, जिसे बढ़ाकर पूरे 12 महीने का करने की मांग की गई है. पुराने और अनुभवी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए विभागीय स्तर पर सुरक्षित नीति बनाई जाए."

UNION MINISTER SHIVRAJ SINGH
नियमितीकरण और लंबित वेतन की मांग (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री का न्याय दिलाने का भरोसा अधूरा

प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा, "विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए गुरुजियों की तर्ज पर नीति लागू करने, सीधी भर्ती में बोनस अंक देने और वार्षिक अनुबंध के माध्यम से भविष्य सुरक्षित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इन पर कोई अमल नहीं हुआ है. इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया."

1.25 शिक्षकों पर मंडरा रहा बेरोजगारी का खतरा

वरिष्ठ पदाधिकारी रामचंद्र नागर और प्रदेश अध्यक्ष के.सी पवार ने आरोप लगाया, "सरकार वार्षिक अनुबंध के अपने वादे से पीछे हट रही है. इसके चलते 30 अप्रैल के बाद करीब सवा लाख अतिथि शिक्षकों के बेरोजगार होने का खतरा है. सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से प्रभावित अनुभवी अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर प्राथमिकता से समायोजित किया जाए."

TEACHERS DEMANDS JOB SECURITY
अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता की मांग (ETV Bharat)

प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने ई-अटेंडेंस प्रणाली में आ रही तकनीकी दिक्कतों को तत्काल दूर करने की मांग की. उन्होंने कहा कि "कई बार तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती, जिससे मानदेय कट जाता है और कुछ मामलों में सितंबर माह का भुगतान भी लंबित है."

ये हैं मुख्य मांगें

  • नियमितीकरण के लिए विशेष विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर कम से कम 30% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएं.
  • शिक्षक भर्ती में 50% पद अतिथि शिक्षकों के लिए तय हों, हर वर्ष 4 बोनस अंक (अधिकतम 20) दिए जाएं और पात्रता अंकों में 10% छूट मिले.
  • स्कोर कार्ड में हर वर्ष 10 अंक (अधिकतम 100) जोड़े जाएं और 50 दिन कार्य पूर्ण होने पर अनुभव अंक मिलें, 2011 संविदा परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएं.
  • 12 माह का वार्षिक अनुबंध लागू किया जाए और कार्यमुक्त होने पर समायोजन किया जाए.
  • बीमा, पीएफ, स्वास्थ्य सुविधाएं और 13 आकस्मिक अवकाश दिया जाए.

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