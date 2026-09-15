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उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले पर अतिथि विद्वानों का धरना, फॉलेन आउट नहीं करने की डिमांड

उच्च शिक्षा विभाग की फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकने अतिथि विद्वान मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर धरने पर बैठे. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले पर अतिथि विद्वानों का धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 8:43 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 9:22 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के 5 हजार के करीब अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के सरकारी बंगले पर धरना दे रहे हैं. इन अतिथि विद्वानों की मांग कि जब तक हरियाणा मॉडल पर उनके लिए तैयार हो रही पॉलिसी लागू नहीं हो जाती तब तक अतिथि विद्वानों के फॉलेन आउट प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

इन अतिथि विद्वानों का आरोप है कि 20 साल से भी ज्यादा समय से सरकार का हिस्सा होते हुए भी अध्यापन जैसे काम में जुटे अतिथि विद्वान दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं. आरपार की लड़ाई की मूड में आतिथि विद्वानों का कहना है कि अब जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, वे उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले पर ही डटे रहेंगे. देर शाम तक इन अतिथि विद्वानों की उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात नहीं हो सकी थी.

फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकने मंत्री के बंगले पर डटे अतिथि विद्वान

उच्च शिक्षा विभाग की फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकने अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर धरने पर बैठ गए हैं. इनकी मांग है कि सरकार नियमित सहायक प्राध्यपकों की तरह इन्हें नियुक्ति दे और जब तक इनके लिए तैयार हो रही प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती इन्हें फॉलेन आउट ना किया जाए.

फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकने मंत्री के बंगले पर डटे अतिथि विद्वान (ETV Bharat)

धरने पर बैठी अतिथि विद्वान डॉ सुनीता जैन ने कहा, "मध्य प्रदेश में 1991 से 2017 तक नियमित पीएससी की परीक्षा नहीं हुई . जिसके बाद वैकल्पिक योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से कॉलेज में जो नियमित सहायक प्राद्यापक की तरह हमें नियुक्त किया गया. लेकिन ना हमें उनके समान वेतन दिया जाता है, ना सुविधाएं. हम शैक्षणिक अशैणिक सारे काम सरकार करते हैं. हमें तो दिहाड़ी मजदूर की तरह वेतन मिलता है.

हम उच्च शिक्षित हैं नेट क्वालिफाई हैं, लेकिन उसके बाद भी हम मजदूरों की तरह दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं. हमें केवल आश्वासन मिले. 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते समय कहा कि अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट नहीं किया जाएगा. मासिक मानदेय दिया जाएगा. लेकिन हुआ कुछ नहीं."

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सरकार से फॉलेन आउट नहीं करने की डिमांड (ETV Bharat)

'ना हमें 5 किलो मुफ्त राशन ना लाड़ली बहना योजना का लाभ'

धरने पर बैठे अतिथि विद्वान डॉ विनोद चोरसे का कहना है, "सरकारी की जितनी योजनाएं हैं, उनमें से किसी का भी लाभ हमें नहीं मिलता. ना हमें लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलता है, ना राशन पांच किलो मिलता है, ना हमें कोई लोन देता, ना हम नियमित हैं कि नियमित प्रोफेसर की तरह हमें कुछ मिल सके. यहां तक की हमारी तो पगार भी फिक्स नहीं है. हमें केवल ये आश्वासन देकर लटका दिया जाता है कि योजना बन रही है. अभी 170 लाइब्रेरियन फॉलआउट कर दिए. अब हमारी बारी ना जाए इसलिए हम यहां धरने पर बैठे हैं."

'सिस्टम से बाहर हो गई तो मैं क्या करंगी'

अतिथि विद्वान डॉ सुनीता राज सोलंकी 26 वर्षों से महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रही हैं. वे कहती हैं, "मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि अगर मैं व्यवस्था से बाहर हो गई तो कहां जाऊंगी. 3 बार एमए कर चुकी, पीएचडी कर चुकी हूं. एक ही निवेदन है कि हम सभी के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि बाहर ना हों. हमारे भविष्य को सुरक्षित कर दें. हमें ये भरोसा दिलाया गया था कि हमारे लिए पॉलिसी ला रहे हैं. हमारी मांग ये है कि जब तक पॉलिसी नहीं आ जाती फॉलेन आउट प्रक्रिया को रोक दिया जाए. प्रदेश भर के सभी 5 हजार अतिथि विद्वान धीरे-धीरे यहां पहुंच रहे हैं.

Last Updated : September 15, 2026 at 9:22 PM IST

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