पुलिस वाले कैसे रहें फिट? भोपाल GRP के हेल्थ कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने दिया मशविरा
भोपाल में जीआरपी हबीबगंज थाने में हेल्थ कैंप. 200 से अधिक पुलिसकर्मियों और परिजनों ने चेकअप कराया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 4:08 PM IST
भोपाल : पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने और उन्हें समय पर चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा समय-समय पर विभिन्न पुलिस थानों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं. इसी क्रम में भोपाल के जीआरपी हबीबगंज थाने में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई.
मेडिकल कैंप में 14 विशेषज्ञ डॉक्टर
पुलिस की ड्यूटी ऐसी है जहां 24 घंटे उनको काम करना पड़ता है, इससे उनके स्वस्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है. लंबी और लगातार ड्यूटी की वजह से पुलिसकर्मी अपने स्वस्थ्य की चिंता नहीं करते और गंभीर बीमारी से जूझ जाते हैं. ऐसे मे पुलिस अधिकारियो की भी इनकी चिंता होना वाजिब है. हबीबगंज थाने मे वरिष्ठ अधिकारियो की निगरानी में मेडिकल कैंप लगाया गया. इस दौरान 14 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया. इस दौरान पुलिस वालों को सेहतमंद रखे के टिप्स दिए गए.
हेल्थ के प्रति गंभीर होना जरूरी
डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हृदय, आंख, दांत सहित अन्य सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की और जरूरतमंदों को उचित चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयां भी उपलब्ध कराईं. एसपी रेल अंकित जायसवाल ने बताया "स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य पुलिसकर्मियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को बढ़ावा देना और ड्यूटी के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं की समय रहते पहचान करना है."
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आगे भी लगेंगे जीआरपी के हेल्थ कैंप
पुलिस इस्पेक्टर सलोनी सिंह चौहान ने बताया "भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि पुलिस बल स्वस्थ, फिट और बेहतर कार्यक्षमता के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके. इस पहल से पुलिसकर्मियों के साथ ही उनके परिवारों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला." पुलिसकर्मियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि व्यस्त ड्यूटी के कारण उन्हें अक्सर नियमित स्वास्थ्य जांच का समय नहीं मिल पाता, ऐसे शिविर उनके लिए काफी लाभदायक साबित होते हैं.