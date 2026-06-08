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GRP फोर्स को मिल रही हर चुनौती से निपटने की ट्रेनिंग, बेहतर किया जाएगा रिस्पॉन्स टाइम

जीआरपी अधिकारियों-कर्मचारियों के 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का शुभारंभ, भोपाल में सीआईडी स्पेशल डीजी और एडीजी रेल ने ली क्लास, सैयद आबिद की रिपोर्ट.

Bhopal GRP Special Training
जीआरपी अधिकारियों-कर्मचारियों के 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का शुभारंभ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : जीआरपी इकाई के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. जीआरपी को आधुनिक पुलिसिंग कौशल से अवगत कराने के उद्देश्य से 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कोर्स का शुभारंभ सोमवार को हुआ है. जीआरपी मे पहली बार एक एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिससे फोर्स कोहर परिस्थिति ने निपटने के लिए तैयार किया जा सके.

संगठित अपराध से लेकर आतंकवाद तक से निपटने की ट्रेनिंग

जीआरपी अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स करवा रहा है. इस कोर्स मे 30 प्रतिभगियों को शामिल किया गया है, जो हाल ही मे जीआरपी में आए हैं. इसका उद्घाटन सीआईडी के स्पेशल डीजी पंकज कुमार श्रीवास्तव और स्पेशल डीजी रेल राजा बाबू सिंह ने किया. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीआईडी के स्पेशल डीजी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, '' बदलते सुरक्षा परिदृश्य में जीआरपी कर्मियों का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है. रोजमर्रा की चुनौतियों के साथ-साथ आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध जैसी जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए आधुनिक जांच तकनीकों, व्यवहारिक कौशल और यात्री संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.''

रिफ्रेशर कोर्स की जानकारी देते एडीजी (Etv Bharat)

बेहतर किया जाएगा GRP का रिस्पॉन्स टाइम

एडीजीपी रेलवे राजा बाबू सिंह ने कहा, '' प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल कानूनी एवं तकनीकी दक्षता बढ़ाना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाना भी है.'' उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान फील्ड ड्रिल, केस स्टडी और व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से जीआरपी कर्मियों की प्रतिक्रिया क्षमता को और बेहतर बनाया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि चलती ट्रेन में चोरी, मादक पदार्थो की तस्करी, मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध होते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए इसके लिए भी जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी. वहीं, आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बने इसको लेकर भी बताया जाएगा.

15 days refresher course GRP
जीआरपी को दी जा रही कई तरह की ट्रेनिंग (Etv Bharat)

ADG राजा बाबू सिंह ने कहा कि इस रिफ्रेशर कोर्स का उद्देश्य है कि जो पुलिस जवान जीआरपी में आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देकर रेलवे की गतिविधियों के बारे मे बताया जाएगा. अभी 30 जवानों अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हर दो महीने में इस कोर्स को करवाया जाएगा.

MP GRP Special training
भोपाल में सीआईडी स्पेशल डीजी ने ली जीआरपी की स्पेशल क्लास (Etv Bharat)

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जीआरपी को दी जा रही कई तरह की ट्रेनिंग

प्रशिक्षण कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, त्वरित प्राथमिक जांच, आरोपियों की पहचान, प्राथमिक साक्ष्य संग्रह, यात्री शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशेष पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) पंकज कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेलवे राजा बाबू सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस मोके पर डीआईजी रेल पंकज श्रीवास्तव, एसपी रेल अंकित जायसवाल सहित अधिकारी मौजूद थे,प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश की विभिन्न जीआरपी इकाइयों के अधिकारी और जवान भाग ले रहे हैं.

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