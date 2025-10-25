मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर नजर रखेगी तीसरी आंख, नहीं चलेगी लेटलतीफी
भोपाल संभाग के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी शुरू. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अधिकारी करेंगे निरीक्षण, लगेगी रेमेडियल क्लास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 3:10 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हाल किसी से छिपे नहीं हैं. ऐसा नहीं कि अधिकतर सरकारी स्कूल ऐसे ही हैं. लेकिन 70 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ, विभाग के नियमों का पालन नहीं करते, जिसका असर स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है. लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने अपनी कमर कस ली है. अधिकारियों का कहना है कि अब मास्टर साहब घर में बैठकर वेतन नहीं निकाल सकेंगे. इसके लिए उन्हें स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाना जरूरी होगा.
भोपाल संभाग के स्कूलों में शुरू हुई निगरानी
अध्यापन व्यवस्था पर सख्ती बरतने के लिए विभाग के अधिकारी नियमित स्कूलों का निरीक्षण करते हैं. लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण कई स्कूल बिना निरीक्षण के रह जाते हैं. ऐसे में अब विभाग ने ऑफलाइन निरीक्षण के साथ ऑनलाइन निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की है. इसके लिए संभागीय कार्यालय में एक सेल गठित की गई है. यह सेल भोपाल संभाग में आने वाले भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर के हर स्कूलों पर ऑनलाइन नजर रखेगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी इसे केवल भोपाल संभाग के जिलों में लागू किया है. लेकिन जल्द ही इसे अन्य संभाग और जिलों में लागू किया जाएगा.
अधिकारी ले रहे हैं पल-पल की खबर
सबसे अधिक सख्ती ऐसे स्कूलों में बरती जा रही है, जिनका रिजल्ट पिछले सत्र में बढ़िया नहीं रहा. बीते शैक्षणिक सत्र में मध्य प्रदेश में 150 स्कूल ऐसे थे, जिन्होंने 10वीं-12वीं की परीक्षा में आशाजनक प्रदर्शन नहीं किया. ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर यहां शिक्षकों के आने के समय, पीरियड और बच्चों के उपस्थिति की ट्रैकिंग की जा रही है. यदि शिक्षकों की लापरवाही समझ में आती है, तो उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा जाता है. स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर ऐसे शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है.
अधिकारी व स्टूडेंट्स से भी करेंगे ऑनलाइन संवाद
अधिकारियों ने बताया "ऑफलाइन निरीक्षण में समय अधिक लगता है. वहीं, सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर पाना भी संभव नहीं होता है. ऐसे में अब ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. इसमें मोबाइल से ही अधिकारी वीडियो कॉल कर स्टूडेंट से भी बात कर सकेंगे. बच्चों से शिक्षकों के व्यवहार, अनुशासन और उपस्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. यदि स्टूडेंट ऑनलाइन शिक्षकों की शिकायत करते हैं, तो विभाग उनकी जांच कराने के साथ लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई भी करेगा."
रेमेडियल क्लास भी होगी शुरू
संभागीय सयुंक्त संचालक भोपाल अरविंद चौरगढ़े ने बताया कि "अगले महीने से माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरु होने जा रही हैं. इसके बाद विभाग का फोकस आनलाइन निरीक्षण का रहेगा. जिस स्कूल का रिजल्ट कमजोर रहेगा, उन स्कूलों में रेमेडियल क्लास लगाई जाएगी. इन कक्षाओं की भी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी. ऑनलाइन के साथ विभाग के अधिकारी समय-समय पर ऑफलाइन निरीक्षण भी करते रहेंगे."
- बुरहानपुर के सरकारी स्कूल में बच्चे बोलते हैं फर्राटेदार इंग्लिश, कमाल का है इनका IQ लेवल
- मुरैना के सरकारी स्कूल में मजदूर बने बच्चे, छात्र दौड़-दौड़ पहुंचा रहे ईंट, छात्राएं छन्ने से छान रही बालू
क्या है रेमेडियल क्लास?
रेमेडियल क्लास एक्ट्रा क्लास होती है, जो उन बच्चों के लिए लगाई जाती है, जिन्हें किसी विशेष विषय में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है. इन कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की कमजोरियों को दूर करना होता है. जिसमें शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देकर विषय को पढ़ाते हैं.