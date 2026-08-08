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राजधानी का बदहाल स्कूल, 5 क्लासों के 70 बच्चों पर एक टीचर, बिजली, पानी जैसी कोई सुविधा नहीं

भोपाल के कोलार रोड के ओम नगर के वार्ड 83 में स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक स्कूल में एक ही कमरे में बैठकर पढ़ते 5 क्लासों के बच्चे पढ़ते हैं. एक से 5वीं तक के 70 बच्चे एक ही कमरे में बैठते हैं. यह व्यवस्था यहां लंबे समय से ऐसे ही चली आ रही है. ऐसे में पढ़ाई की गुणवत्ता के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है. स्थानीय निवासी बताते हैं कुछ दिन पहले ही एक और शिक्षिका की व्यवस्था कराई गई है.

भोपाल: राजधानी में सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के दावों के बीच एक स्कूल की तस्वीरें व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. मामला कोलार रोड स्थित ओम नगर, वार्ड-83 के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां करीब 70 बच्चों की पढ़ाई लंबे समय तक महज 1 शिक्षिका के भरोसे चल रही है. स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी, बिजली की समस्या और बैठने के लिए टेबल-बेंच नहीं हैं. बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की शिकायत भी सामने आई है.

पढ़ाई के साथ बुनियादी सुविधाओं की भी कमी

स्कूल के अंदर की तस्वीरें सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखाती नजर आती हैं. बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, लेकिन यहां शिक्षा के साथ-साथ उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी जूझना पड़ रहा है. स्कूल में पानी, बिजली के साथ बच्चों को बैठने के लिए बेंच भी नहीं हैं.

'स्कूल में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं'

स्थानीय समाजसेवी राहुल राठौर ने कहा, "बीजेपी की सरकार में स्कूल के इतने बुरे दिन देखने को मिलेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती. महापौर, विधायक, पार्षद सभी बीजेपी के हैं फिर भी स्कूल मे बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. सालों से स्कूल की पुताई नहीं हुई है. स्कूल की छत जर्जर हो चुकी है. बारिश में छत से पानी टपकता है. शौचालय टूटे और गंदे पड़े हुए हैं." उन्होंने कलेक्टर से स्कूल का निरीक्षण करने की गुहार भी लगाई है.

कोलार स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल का हाल-बेहाल (ETV Bharat)

'पहले से कम हो गई बच्चों की संख्या'

स्थानीय निवासी नगीना मालवीय ने कहा, "इस स्कूल की हालत पहले बहुत अच्छी थी, मोहल्ले के ही 200 से 300 बच्चे पढ़ते थे लेकिन अब तो 60-70 बच्चे ही बचे हैं. बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है. पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है. पार्षद भी कुछ नहीं करते. सरकार ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है. साल 2019 से स्कूल में बिजली की समस्या बनी हुई है."

इधर शिक्षिका ज्योति ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने बताया कि स्कूल की खुद की बल्डिंग है लेकिन सामुदायिक भवन में स्कूल चल रहा है और यहां पानी और बिजली नहीं है.

बारिश में बढ़ जाती है बच्चों की परेशानी

जब बच्चों से बात की तो उनकी 3 डिमांड सामने आई. पहली पीने के पानी की, दूसरी बिजली की और तीसरी टेबल और बेंच की व्यवस्था. वर्तमान में बच्चे जमीन पर ही बैठकर पढ़ाई करते हैं लेकिन बारिश के दिनों में समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है. इस स्कूल की सुविधाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका है और उनके पक्ष का इतंजार है.