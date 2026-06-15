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मध्य प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर लटके, समय सीमा एक सप्ताह बढ़ेगी!

भोपाल : मध्य प्रदेश में सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के ट्रांसफर की समय सीमा आज यानी 15 जून को खत्म हो रही है. वहीं, विभिन्न विभागों में अभी तक तबादले के आदेश नहीं हो सके हैं. अब चर्चा है कि सरकार ट्रांसफर की समय सीमा बढ़ा सकती है. पूरी प्रक्रिया करने के लिए एक सप्ताह का टाइम और मिलने की संभावना है.

कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि 15 दिन में सरकारी विभागों में ट्रांसफर का काम बहुत धीमी गति से हुआ. अधिकांश कर्मचारियों के प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में हैं. इसे देखते हुए तबादलों की अवधि कम से कम एक सप्ताह और बढ़ानी चाहिए. अब उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार यानी 17 जून को नया आदेश जारी हो सकता है.

ट्रांसफर की अंतिम तारीख 15 जून

राज्य सरकार ने 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफर करने की परमिशन दी थी. इन 15 दिन में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही लोक निर्माण विभाग और कुछ अन्य विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया की गति तेज रही लेकिन अधिकांश विभागों में अभी प्रक्रिया चल रही है. सबसे ज्यादा ट्रांसफर शिक्षा विभाग में होने हैं. लेकिन शिक्षा विभाग के साथ ही पंचायत और राजस्व विभाग इस मामले में बहुत पीछे हैं. इन विभागों में अभी ट्रांसफर का काम चल रहा है.