मध्य प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर लटके, समय सीमा एक सप्ताह बढ़ेगी!
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी जारी है. समय सीमा बीतने के बाद भी कई विभागों में मामले पेंडिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 4:06 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के ट्रांसफर की समय सीमा आज यानी 15 जून को खत्म हो रही है. वहीं, विभिन्न विभागों में अभी तक तबादले के आदेश नहीं हो सके हैं. अब चर्चा है कि सरकार ट्रांसफर की समय सीमा बढ़ा सकती है. पूरी प्रक्रिया करने के लिए एक सप्ताह का टाइम और मिलने की संभावना है.
कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि 15 दिन में सरकारी विभागों में ट्रांसफर का काम बहुत धीमी गति से हुआ. अधिकांश कर्मचारियों के प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में हैं. इसे देखते हुए तबादलों की अवधि कम से कम एक सप्ताह और बढ़ानी चाहिए. अब उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार यानी 17 जून को नया आदेश जारी हो सकता है.
ट्रांसफर की अंतिम तारीख 15 जून
राज्य सरकार ने 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफर करने की परमिशन दी थी. इन 15 दिन में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही लोक निर्माण विभाग और कुछ अन्य विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया की गति तेज रही लेकिन अधिकांश विभागों में अभी प्रक्रिया चल रही है. सबसे ज्यादा ट्रांसफर शिक्षा विभाग में होने हैं. लेकिन शिक्षा विभाग के साथ ही पंचायत और राजस्व विभाग इस मामले में बहुत पीछे हैं. इन विभागों में अभी ट्रांसफर का काम चल रहा है.
कई विभागों में प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण अब सामान्य प्रशासन विभाग तबादलों की अवधि बढ़ाने की तैयारी में है. यदि आदेश जारी होते हैं तो विभागों को लंबित तबादला प्रस्तावों पर फैसला लेने के लिए कुछ और दिन मिल जाएंगे।
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ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन
व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर तबादलों के अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिए गए, वहीं, राजस्व विभाग ने कुछ दिन पहले ही पटवारियों के लिए तबादला नीति जारी की है. नई व्यवस्था के तहत किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा. तबादला नीति में स्वैच्छिक आवेदनों को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं. कुल कर्मचारियों के अधिकतम 20% का ही तबादला किया जा सकता है. पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सारा काम ऑनलाइन है. पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग देने के निर्देश हैं. बीमार कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों को ट्रांसफर में विशेष छूट दी जाएगी.