मार्च 2026 में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मौज, 15 दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना खुशियां लेकर आया. आधे माह छुट्टियों का लुत्फ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 1:26 PM IST
रिपोर्ट : विश्वास चतुर्वेदी
भोपाल : मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना खुशियों की बहार लेकर आया है. मार्च महीने में होली, रामनवमी समेत अन्य त्योहारों और रविवार-शनिवार को शासकीय अवकाश रहेगा. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को मार्च महीने में 31 में से केवल 16 दिन ही काम करना होगा, जबकि 15 दिन अवकाश रहेगा.
हालांकि यह खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए तो अच्छी है, लेकिन जिन लोगों को इन दिनों सरकारी कार्यालयों में आवश्यक काम है, उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है.
31 में से 9 दिन सप्ताहिक अवकाश
मार्च माह में लगातार पड़ रहे अवकाशों के कारण सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ सकता है. इस महीने 05 रविवार और 04 शनिवार मिलाकर कुल 9 दिन साप्ताहिक अवकाश हैं. इसके अलावा होली और रामनवमी जैसे कई प्रमुख त्योहार भी इसी महीने पड़ रहे हैं, जिनके कारण अलग-अलग दिनों में शासकीय अवकाश घोषित किया गया है.
9 दिन साप्ताहिक अवकाश
होली, गुड़ी पड़वा, चैतीचंद, श्रीराम नवमी और महावीर जयंती जैसे पर्वों के चलते मार्च के 31 दिनों में से 15 दिन शासकीय अवकाश रहेगा, जबकि सिर्फ 16 दिन ही सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में काम करेंगे. इन अवकाशों के चलते 19 से 22 मार्च तक लगातार 04 दिन तक सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, क्योंकि बीच में त्योहारों के साथ शनिवार और रविवार भी आ रहे हैं.
- कर्मचारी कार्य करने के इच्छुक हैं तो नहीं लागू होता 'नो वर्क नो पे' का सिद्धांत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मिलेगी डबल खुशी, गहरा चढ़ेगा होली का रंग, मोहन सरकार का गिफ्ट
पिकनिक पर जाने की तैयारी में अधिकारी-कर्मचारी
छुट्टियों की भरमार को देखते हुए कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी परिवार के साथ घूमने की योजना भी बना रहे हैं. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पूरे साल में कुल 195 दिन का अवकाश मिलता है. इसमें 52 रविवार, 52 शनिवार, 25 सार्वजनिक अवकाश, 30 अर्जित अवकाश, 20 चिकित्सा अवकाश, 13 आकस्मिक अवकाश और 3 ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं. इस तरह साल के 365 दिनों में औसतन 170 दिन ही सरकारी कर्मचारी काम करते हैं.