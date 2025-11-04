ETV Bharat / state

ब्रेन स्ट्रोक में होम्योपैथी से मिलेगी राहत, देश में पहली बार भोपाल में मरीजों का इलाज

देश में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. खासतौर से युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है. ब्रेन स्ट्रोक के मामले में अधिकांश मरीजों को आंशिक अपंगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में फिजियोथेरेपी की ही सलाह दी जाती है."

राजधानी भोपाल के शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. जूही गुप्ता बताती हैं कि "देश में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. स्ट्रोक दिल के दौरे जैसा होता है, लेकिन यह मस्तिष्क में होता है. जब भी दिमाग के किसी भाग में रक्त की सप्लाई रूकती है या फिर किसी कारण मस्तिष्क में कोई खून की नस फट जाती है, तब ब्रेन स्ट्रोक होता है.

भोपाल: राजधानी के कोलार इलाके में रहने वाले 40 साल के दिनेश को पिछले दिनों ब्रेन स्ट्रोक हुआ, इसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके एक तरफ के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया. पिछले 3 माह से वे फिजियोथेरेपी ले रहे हैं. ब्रेन स्ट्रोक के मामले में आमतौर पर पोस्ट स्ट्रोक रिजल्ट शरीर के किसी हिस्से की निष्क्रियता यानी आंशिक अपंगता के रूप में सामने आता है, लेकिन अब ऐसे मरीजों को होम्योपैथी के जरिए लाभ मिल सकेगा. इसके लिए राजधानी भोपाल में देश का पहला अध्ययन शुरू किया गया है.

अब होम्योपैथी दवा देगी राहत

ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होने वाली आंशिक अपंगता के मामलों में मरीजों को जल्द राहत दिलाने के लिए भारत सरकार के होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भोपाल के सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एक इकाई स्थापित की गई है. इस इकाई में पोस्ट स्ट्रोक मरीजों को होम्योपैथिक दवाओं से ठीक करने के लिए अध्ययन शुरू किया गया है. यह देश का पहला अध्ययन है, जिसमें इस तरह के मरीजों पर होम्योपैथिक दवाओं के असर को जांचा जाएगा.

200 मरीजों पर होगा अध्ययन

शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. जूही गुप्ता के नेतृत्व में शुरू हुए इस अध्ययन में 200 मरीजों पर होम्योपैथिक दवाओं के असर का अध्ययन किया जाएगा. डॉ. जूही गुप्ता बताती हैं कि "इसके लिए मेडिकल कॉलेज में एक अलग से वार्ड बनाया गया है. ऐसे मरीजों को घर से लाने और छोड़ने के लिए एक सभी संसाधनों से लैस एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है. इस सेंटर में मरीजों का निशुल्क इलाज किया जाएगा. साथ ही उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी निशुल्क होगी."

ब्रेन स्ट्रोक मरीजों पर देश में पहली बार भोपाल में हो रहा अध्ययन (ETV Bharat)

इस तरह किया जाएगा इलाज

डॉ. जूही गुप्ता बताती हैं कि "इसमें मरीजों का होम्योपैथिक दवाओं के सेवन के साथ उन्हें योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा और फिजियोथेरेपी भी कराई जाएगी. इसके लिए मरीजों का पूरे दिन का शेड्यूल निर्धारित किया गया है. मरीजों को होम्योपैथिक दवाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही उनको योग, फिजियोथेरेपी के अलावा आहार के जरिए लाभकारी खाद्य पदार्थों का सेवन कराया जाएगा. मरीजों के साथ एक अटेंडर भी यहां रह सकेगा, ताकि वह मरीज की स्वयं देखरेख कर सके.

इस सेंटर पर 21 मरीजों का इलाज शुरू हो गया है. वे बताती हैं कि यह अध्ययन 2 साल चलेगा और इस दौरान 200 मरीजों पर अध्ययन किया जाएगा. अभी एक माह में ही करीबन 40 मरीज एडमिट हो चुके हैं और उम्मीद है कि मरीजों का यह आंकड़ा जल्द ही 200 मरीजों से भी आगे पहुंच जाएगा."

युवाओं में 15 फीसदी तक बढ़े मामले

मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. टीएन दुबे के मुताबिक "पिछले 5 सालों के दौरान युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में करीबन 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. युवाओं में प्रोटीन लेने का क्रेज बढ़ा है, लेकिन अनकंट्रोल तरीके से लिया गया प्रोटीन क्लॉटिंग की संभावना को बढ़ा देता है. इसी तरह से लगातार कुर्सी पर बैठकर काम करने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. इसी तरह कई युवा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, यह भी खतरनाक हो सकता है. देर रात तक जागना, देर तक सोने, धूम्रपान करने जैसी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से ब्रेन, हार्ट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है."

शुरुआती 4 घंटे बेहद महत्वपूर्ण

हमीदिया हॉस्पिटल के न्यूरो फिजिशियन डॉ. आयुष दुबे बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले में शुरुआती 4 से 5 घंटे का समय गोल्डन ऑवर होता हैं. इस दौरान यदि मरीज को हॉस्पिटल ले जाकर जरूरी इंजेक्शन दिए जाएं तो ब्रेन को स्थायी नुकसान से काफी हद तक बचाया जा सकता है. वे कहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले में इससे बचाव ही सबसे बेहतर इलाज माना जाता है. यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो ऐसे मरीजों को स्ट्रोक क खतरा 4 गुना तक ज्यादा होता है. ऐसे मरीजों को अपना ब्लड प्रेशर सामान्य रखने की कोशिश करनी चाहिए.

ब्रेन स्ट्रोक से बचने के उपाय