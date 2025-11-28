ETV Bharat / state

पहले सड़क पर घसीटा, फिर कमरें बंद कर जमकर पीटा, छात्र का कर्मचारियोंप पर आरोप

भोपाल: राजधानी में शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसमें अपने रजिस्ट्रेशन में डिजिटल सिग्नेचर कराने गए एक एम फार्मा के छात्र के साथ वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेरहमी के साथ मारपीट की. करीब आधा घंटे तक उसे नर्सिंग काउंसिल में बंद कर पीटा. जब अन्य जिलों से अपनी परेशानी लेकर आए छात्रों ने इस मामले का विरोध जताया, तो कर्मचारी छात्र को बाहर लेकर आए और सड़क पर घसीटते हुए उसके साथ मारपीट की. बाद में छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया.

डिजिटल सिग्नेचर के लिए चक्कर लगा रहा था छात्र

तुषार ने बताया कि "वह अपने रजिस्ट्रेशन में डिजिटल सिग्नेचर कराने भोपाल आया है. गुरुवार को भी वह अपने इसी काम से नर्सिंग काउंसिल के कार्यालय गया था. तुषार ने बताया कि उसका डिजिटल सिग्नेचर बीते एक महीने से पेंडिंग बता रहा है. इसके लिए पहले भी वह कई बार काउंसिल के चक्कर लगा चुका है. गुरुवार को जब आया तो स्टाफ ने बताया कि रजिस्ट्रार मैडम की तबीयत खराब है, इस पर मैंने कहा कि जब तबीयत खराब है, तो वर्किंग में क्यों आते हो, लेकिन उस समय तक मैडम चली गई थी.

गार्ड की अभ्रदता के बाद हुई बहस

तुषार सोनारे ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब मैं एक बार फिर फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार मैडम से मिलने पहुंचा, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का दिया और कॉलर भी पकड़ी. मैंने भी उनको धक्का दिया तो उनके सिर पर चोट आई, जिससे ब्लड निकलने लगा. फिर मैंने अपना वीडियो बनाया, जिससे ये लोग मुझ पर आरोप न लगाएं, लेकिन जैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया, तभी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन के साथ गोपाल यादव और केके यादव समेत यहां के जो अन्य अधिकारी और स्टाफ हैं, उनके द्वारा मुझे मारा गया है. इन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया. बाद में घसीटते हुए बाहर लेकर आए, इन्होंने कमरे में बंद करके मेरे गुप्तांगो पर भी मारा. जिससे वहां भी चोटें आई हैं और सूजन भी है.

मुख्यमंत्री से छात्र ने की कार्रवाई की मांग