पहले सड़क पर घसीटा, फिर कमरें बंद कर जमकर पीटा, छात्र का कर्मचारियोंप पर आरोप
भोपाल में फार्मेसी काउंसिल में डिजिटल सिग्नेचर करवाने आए छात्र को कमरे में बंद कर पीटा,छात्रों का आरोप सालों से नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन रिन्यू
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 6:42 PM IST
भोपाल: राजधानी में शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसमें अपने रजिस्ट्रेशन में डिजिटल सिग्नेचर कराने गए एक एम फार्मा के छात्र के साथ वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेरहमी के साथ मारपीट की. करीब आधा घंटे तक उसे नर्सिंग काउंसिल में बंद कर पीटा. जब अन्य जिलों से अपनी परेशानी लेकर आए छात्रों ने इस मामले का विरोध जताया, तो कर्मचारी छात्र को बाहर लेकर आए और सड़क पर घसीटते हुए उसके साथ मारपीट की. बाद में छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया.
डिजिटल सिग्नेचर के लिए चक्कर लगा रहा था छात्र
तुषार ने बताया कि "वह अपने रजिस्ट्रेशन में डिजिटल सिग्नेचर कराने भोपाल आया है. गुरुवार को भी वह अपने इसी काम से नर्सिंग काउंसिल के कार्यालय गया था. तुषार ने बताया कि उसका डिजिटल सिग्नेचर बीते एक महीने से पेंडिंग बता रहा है. इसके लिए पहले भी वह कई बार काउंसिल के चक्कर लगा चुका है. गुरुवार को जब आया तो स्टाफ ने बताया कि रजिस्ट्रार मैडम की तबीयत खराब है, इस पर मैंने कहा कि जब तबीयत खराब है, तो वर्किंग में क्यों आते हो, लेकिन उस समय तक मैडम चली गई थी.
गार्ड की अभ्रदता के बाद हुई बहस
तुषार सोनारे ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब मैं एक बार फिर फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार मैडम से मिलने पहुंचा, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का दिया और कॉलर भी पकड़ी. मैंने भी उनको धक्का दिया तो उनके सिर पर चोट आई, जिससे ब्लड निकलने लगा. फिर मैंने अपना वीडियो बनाया, जिससे ये लोग मुझ पर आरोप न लगाएं, लेकिन जैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया, तभी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन के साथ गोपाल यादव और केके यादव समेत यहां के जो अन्य अधिकारी और स्टाफ हैं, उनके द्वारा मुझे मारा गया है. इन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया. बाद में घसीटते हुए बाहर लेकर आए, इन्होंने कमरे में बंद करके मेरे गुप्तांगो पर भी मारा. जिससे वहां भी चोटें आई हैं और सूजन भी है.
मुख्यमंत्री से छात्र ने की कार्रवाई की मांग
पीड़ित छात्र तुषार ने कहा कि मेरे साथ में बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें चल रही है. बहुत दूर-दूर से बच्चें अपनी परेशानियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसी ही दिक्कतें चल रही है. इसलिए मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि ऐसे अधिकारियों को नर्सिंग काउंसिल से निष्कासित किया जाए. जिससे बच्चों का भला हो सके."
अन्य छात्रों ने भी काउंसिल पर लगाए गंभीर आरोप
इस घटना के बाद वहां मौजूद अन्य छात्रों ने भी काउंसिल पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि उसका रजिस्ट्रेशन बीते 5 साल से रिन्यू नहीं हो रहा है. जबकि अध्यक्ष संजय जैन केवल आश्वासन देते हैं. महिला ने बताया कि आए दिन काउंसिल में गार्ड व अन्य कर्मचारियों के द्वारा दूर-दराज से छात्रों के साथ अभद्रता की जाती है. वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि रजिस्ट्रेशन रिन्युअल कराने में यहां बड़ी समस्याएं हैं. अधिकारी धमकी देते हैं कि शिकायत करोगा या वीडियो बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करेंगे. हमारे पास ही आओगे.
- शराब पार्टी के बाद युवक को नग्न कर बेरहमी से मारपीट, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव
- चोरी के आरोप में खंभे से बांध आरोपी को पीटा, जूते की माला पहनाकर बनाया वीडियो
कांग्रेस ने घटना को बताया जंगलराज
कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा कि "राजधानी में मानवता को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है. फार्मेसी के छात्र को फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में बेरहमी से घसीटकर मारते हुए वहां के कर्मचारियों का यह वीडियो बताता है कि मध्य प्रदेश में कैसा जंगलराज चल रहा है. इस मामले में कांग्रेस ने सरकार से आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.