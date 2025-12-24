ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में खुलेंगे मुख्यमंत्री पोषण मार्ट, लाड़ली बहनों को मिला 911 करोड़ का अनुदान

भोपाल: हाथों की लकीरें मिट जाने से जो राशन अटक जाता था. मध्य प्रदेश में अब उन बुजुर्गों के घर राशन पहुंचाने के लिए नॉमिनी बनाए जाने का नवाचार शुरू किया गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 2 साल के अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि "ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पात्र बुजुर्ग सरकारी राशन से वंचित ना रहे. उधर राशन की प्रोसेस में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए हाथ के अंगूठे के साथ आंखों को भी स्कैन किया जाएगा."

22 हजार 800 करोड़ का बांटा गया अनाज

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "सरकार आने वाले वर्षों में छोटे जिलों में मुख्यमंत्री पोषण मार्ट शुरू करने जा रही है. बीते 2 साल में 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ का निशुल्क अनाज बांटा गया है." मंत्री ने लाड़ली बहनों के लिए दिए गए 911 करोड़ के अनुदान के बारे में भी बताया."

सिंहस्थ में अखाड़ों को दिए जाएंगे अस्थाई गैस कनेक्शन (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में अब राशन में भी नॉमिनी

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया, "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए दुकान पर राशन आने और बांटे जाने की जानकारी दी जा रही है." मंत्री राजपूत ने कहा, "कुछ बुजुर्गों की ये शिकायत मिलती थी कि हाथ की लकीरें मिट जाने से वे राशन नहीं ले पा रहे हैं. उसका ये रास्ता निकाला गया कि वे अब अपने परिवार में किसी को नॉमिनी बना सकते हैं. जिसके जरिए ये राशन मिलता रहेगा. प्रदेश में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक हितग्राहियों के ई-केवाईसी सत्यापन किए जा चुके हैं. इसमें 5 वर्ष के बच्चों और 80 वर्ष के अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों समेत 15 लाख हितग्राहियों को छूट दी गई है. इसके अलावा 14 लाख नए हितग्राही जोड़े गए हैं."

लाड़ली बहनों के लिए सरकार ने दिए 911 करोड़