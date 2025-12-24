मध्य प्रदेश में खुलेंगे मुख्यमंत्री पोषण मार्ट, लाड़ली बहनों को मिला 911 करोड़ का अनुदान
मध्य प्रदेश में राशन के लिए बनाए जाएंगे नॉमिनी, हाथों की लकीरें मिट चुके बुजुर्गों को मिलेगा फायदा, सिंहस्थ 2028 में मिलेंगे अस्थाई गैस कनेक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
December 24, 2025
भोपाल: हाथों की लकीरें मिट जाने से जो राशन अटक जाता था. मध्य प्रदेश में अब उन बुजुर्गों के घर राशन पहुंचाने के लिए नॉमिनी बनाए जाने का नवाचार शुरू किया गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 2 साल के अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि "ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पात्र बुजुर्ग सरकारी राशन से वंचित ना रहे. उधर राशन की प्रोसेस में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए हाथ के अंगूठे के साथ आंखों को भी स्कैन किया जाएगा."
22 हजार 800 करोड़ का बांटा गया अनाज
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "सरकार आने वाले वर्षों में छोटे जिलों में मुख्यमंत्री पोषण मार्ट शुरू करने जा रही है. बीते 2 साल में 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ का निशुल्क अनाज बांटा गया है." मंत्री ने लाड़ली बहनों के लिए दिए गए 911 करोड़ के अनुदान के बारे में भी बताया."
मध्य प्रदेश में अब राशन में भी नॉमिनी
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया, "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए दुकान पर राशन आने और बांटे जाने की जानकारी दी जा रही है." मंत्री राजपूत ने कहा, "कुछ बुजुर्गों की ये शिकायत मिलती थी कि हाथ की लकीरें मिट जाने से वे राशन नहीं ले पा रहे हैं. उसका ये रास्ता निकाला गया कि वे अब अपने परिवार में किसी को नॉमिनी बना सकते हैं. जिसके जरिए ये राशन मिलता रहेगा. प्रदेश में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक हितग्राहियों के ई-केवाईसी सत्यापन किए जा चुके हैं. इसमें 5 वर्ष के बच्चों और 80 वर्ष के अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों समेत 15 लाख हितग्राहियों को छूट दी गई है. इसके अलावा 14 लाख नए हितग्राही जोड़े गए हैं."
लाड़ली बहनों के लिए सरकार ने दिए 911 करोड़
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर उज्जवला योजना के तहत भी लाड़ली बहनों को जो 450 रुपए में गैस टंकी दिए जाने का वादा था. सरकार ने उसे पूरा किया है. उन्होंने कहा कि "6 करोड़ 17 लाख टंकियां रिफिल कर आ गई है. जिस पर 911 करोड़ का अनुदान सरकार ने दिया है."
किसानों से फसल सरकार ने बोनस देकर खरीदी
किसानों से फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर उन्होंने बताया कि "प्रदेश करीब 28 लाख किसानों से गेहूं और धान की फसल समर्थन मूल्य पर बोनस देकर खरीदी है. जिसमें 51 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है. किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की गई है."
जिलों में खुलेंगे मुख्यमंत्री पोषण मार्ट
विभाग की भविष्य की योजनाओं के बारे में मंत्री राजपूत ने बताया कि "अक्टूबर 2024 से आदिवासी इलाकों में आपका राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है. अब राशन की दुकानों पर पोषण सामग्री के साथ उन्हें जनरल स्टोर की तरह बनाया जाएगा. इसे मुख्यमंत्री पोषण मार्ट नाम दिया जाएगा."
सिंहस्थ में अखाड़ों को दिए जाएंगे अस्थाई गैस कनेक्शन
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर विभाग की ओर से जोन और सेक्टर बांटकर राशन सामग्री बांटी जाएगी. सिंहस्थ मेला इलाके में उचित मूल्य की दुकानें होंगी और अखाड़ों की डिमांड पर उन्हें राशन कार्ड और अस्थाई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे.