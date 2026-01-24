ETV Bharat / state

राज्यपाल की पहल पर भोपाल में आम लोगों के लिए 3 दिन खुलेगा उनका आवास लोक भवन

मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने आम लोगों को अपने निवास स्थान लोक भवन को घूमने का अवसर दिया. विशेष प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र.

Lok Bhavan Open Public 3 Days
भोपाल में आम लोगों के लिए 3 दिन खुलेगा लोकभवन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
भोपाल : भोपाल स्थित राज्यपाल का सरकारी आवास जिसे पहले राजभवन कहा जाता था, अब इसका नाम लोकभवन हो गया है. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने काफी दिन पहले इच्छा प्रकट की थी कि लोकभवन है तो इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाना चाहिए. इसके बाद तय किया गया कि गणतंत्र दिवस पर लोक भवन को 3 दिन तक आम लोगों के लिए खोला जाएगा. इन 3 दिन के लिए अलग-अलग समय तय किया गया है. लोक भवन जाने वालों के लिए पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं.

लोक भवन का प्राकृतिक सौंदर्य खास है

राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने लोगों से आग्रह किया है "सभी लोग लोक भवन का भ्रमण करें." लोक भवन की ओर से जारी अपील में कहा गया है "इससे नागरिकों और शासन के बीच संवाद बढ़ेगा. 25 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक लोकभवन आम लोगों के खोला जा रहा है."

Lok Bhavan Open Public 3 Days
लोकभवन के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष सजावट (ETV BHARAT)

इस दौरान लोग लोकभवन की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष सजावट को नजदीक से देख सकेंगे. 3 दिन तक मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है.

लोक भवन में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था

लोक भवन की ओर से बताया गया है "आम लोग 3 दिन तक यहां का दौरा कर सकते हैं. इसके लिए समय तय किया गया है. व्यवस्था के अनुसार 25 और 27 जनवरी को लोक भवन में आम लोग दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं. गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ये समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. यहां आने वाले लोगों के लिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

वीडियो वॉल के माध्यम से लघु फिल्मों का प्रसारण

आम लोग लोक भवन में गेट क्रमांक-1 से प्रवेश और गेट क्रमांक- 4 से निकासी कर सकेंगे. इस दौरान आम लोग स्वर्ण जयंती सभागार, ऐतिहासिक दरबार हॉल, तोप एवं ध्वज वंदन स्थल को नजदीक से देख सकेंगे. सिविल डिस्पेंसरी के सामने आयोजित प्रदर्शनी, सांदीपनि सभागार के बाहर वॉटर फाउंटेन के समीप वीडियो वॉल के माध्यम से लघु फिल्मों का प्रसारण भी होगा.

