ETV Bharat / state

राजधानी में मंगुभाई ने किया ध्वजारोहण, कृषि और रोजगार में मध्य प्रदेश की ग्रोथ का किया दावा

भोपाल: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली. इस अवसर पर अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश की विकास यात्रा को आंकड़ों और योजनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश संविधान के मूल्यों के अनुरूप समावेशी, संतुलित और आत्मनिर्भर विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है. ऊर्जा, कृषि, मत्स्य उत्पादन, शिक्षा, रोजगार और जनजातीय कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रदेश ने बीते वर्षों में ठोस और अविषरणीय उपलब्धियां हासिल की है.

बिजली क्षेत्र में सुधार, आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि "प्रदेश ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं. विद्युत वितरण हानिया घटकर 2.47 प्रतिशत रह गई है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है. बीते एक वर्ष में प्रदेश में 78 हजार मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की आपूर्ति की गई है. अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 1.20 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं 35 लाख से अधिक कृषि पंप कनेक्शनों को सब्सिडी के साथ विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है.

कृषि और मत्स्य क्षेत्र में रिकार्ड उपलब्धियां

राज्यपाल ने कहा कि कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में योजनाबद्ध कार्यों से प्रदेश का वार्षिक उत्पादन बढ़कर 6.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गया है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40 हजार से अधिक मछुआरा परिवारों को सीधा लाभ मिला है. इस योजना के अंतर्गत 2 हजार से अधिक तालाबों, 300 से ज्यादा हैचरी और 150 बायो-फ्लॉक यूनिट्स का विकास किया गया है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश को मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन और निरंतर वृद्धि के लिए विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. वर्ष 2024-25 में मत्स्य बीज उत्पादन 92 प्रतिशत व मत्स्य उत्पादन 98 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है. 1 लाख 51 हजार मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं, जिससे उन्हें वित्तीय संबल मिला है.

दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 1,200 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है. दुग्ध क्रय मूल्य में 2 रुपये 50 पैसे से 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि की गई है, जिससे पशु पालकों की आय में इजाफा हुआ है. इंदौर में 30 मैट्रिक टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट का शुभारंभ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.