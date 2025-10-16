मध्य प्रदेश की 24 कैरेट सोने वाली मिठाई का आपने चखा स्वाद? कीमत इतनी कि आ जाएगा आईफोन
भोपाल में मिलती है गोल्डन मिठाई. 24 कैरेट वाले सोने की चढ़ाई जाती है परत. सोने की बढ़ती किमतों के साथ बढ़ता है दाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 10:33 PM IST
भोपाल: आमतौर पर सोने को पहना जाता है, लेकिन अब आप सोने जैसी मिठाई का स्वाद भी चख सकेंगे, लेकिन इसके लिए मोटी रकम चुकानी होगी. दीपावली को देखते हुए इस खास तरह की मिठाई ने बाजार में एंट्री मारी है. इस मिठाई की कीमत कई लोगों के दीपावली के बजट से भी ज्यादा है. एक किलो इस मिठाई के लिए पूरे 36 हजार रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है. ऐसे में आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस मिठाई में ऐसा क्या है, जो इसकी कीमत आसमान पर है. इस मिठाई को दो खास ड्राइ फ्रूट्स से तैयार किया जाता है, जो आमतौर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही मिलते हैं.
इसलिए महंगी है यह मिठाई
राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित एक मिठाई की दुकान पर इस मिठाई को खासतौर से तैयार किया गया है. इस मिठाई की कीमत 36 हजार रुपए किलो रखी गई है. इसे बनाने में पिशोरी पिस्ता और चिलगोजे का उपयोग किया जाता है. इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को शुद्ध केसर में मिलाकर तैयार किया गया है. इसकी बाद इसके ऊपर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है.
दुकान की संचालिका नव्या बताती हैं "वैसे तो पिस्ता आम ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन पिशोरी पिस्ता दूसरे पिस्ता के मुकाबले ज्यादा हरा और ज्यादा पौष्टिक होता है. इसमें पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं. इसके अलावा चिलगोजा भी बेहद पॉवरफुल ड्राई फ्रूट माना जाता है. मिठाई में उपयोग होने वाला चिलगोजे और पिशोरी पिस्ता दोनों ही महंगे ड्राई फ्रूट होते हैं. इसके अलावा इसमें उपयोग होने वाली केसर भी ओरिजिनल होती है."
- दिवाली पर स्वीट खरीदने वाले पढ़ लें खबर, डिब्बे के साथ मिठाई नहीं तौल सकेंगे दुकानदार
- खुरचन की एक चख भुला देगी सारी मिठाइयां, शौकीनों की यहां लगती है लाइन
अफगानिस्तान से आयात होता है पिशोरी पिस्ता
पिशोरी पिस्ता आमतौर पर अफगानिस्तान में ही पाया है. इसके अलावा कश्मीर में भी इसकी पैदावार होती है. इसकी कीमत आम पिस्ता के काफी ज्यादा होती है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसी तरह चिलगोजा दुनिया के गिने-चुने क्षेत्रों; सामान्यत: ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है. भारत में इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और कश्मीर में किया जाता है.
इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी यह पैदा होता है. यह गरम और बेहद पौष्टिक मेवा माना जाता है. इसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, जबकि मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, विटामिन ई जैसे कई विटामिन पाए जाते हैं. इसमें मौजूद फैट, आयरन और प्रोटीन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं.