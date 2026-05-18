बकरीद से पहले बकरों का VIP ट्रीटमेंट, ड्राई फ्रूट खाकर ले रहे मसाज, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

बकरीद से पहले बकरों का VIP ट्रीटमेंट, ड्राई फ्रूट खाकर ले रहे मसाज, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश
बकरीद से पहले भोपाल में VIP बकरों की धूम, लाखों की कीमत, लग्जरी गाड़ियों से होती है डिलीवरी, दूसरे राज्यों में डिमांड, भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 8:58 PM IST
भोपाल: बकरीद से पहले भोपाल में बकरों का बाजार पूरी तरह सज चुका है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ कुर्बानी की नहीं बल्कि वीआईपी बकरों की हो रही है. राजधानी के भोपाली गोट फार्म में ऐसे खास बकरे तैयार किए गए हैं, जिनके नाम से लेकर खानपान और देखभाल तक सब कुछ शाही है. कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार ब्राक लेसनर के नाम से जाना जाता है तो कोई शान-ए-भोपाल बनकर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इन बकरों की कीमत लाखों में है और डिमांड भोपाल से लेकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद समेत अन्य बड़े शहरों तक बनी हुई है.
140 किलो का ब्राक लेसनर, तोड़ देता है दीवार
भोपाली गोट फार्म के मालिक साहब अली ने अपने सबसे चर्चित बकरे का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर ब्राक लेसनर पर रखा है. उनका कहना है कि इस बकरे की पर्सनालिटी बिल्कुल रेसलर जैसी है. इतना ताकतवर और उछलकूद करने वाला यह बकरा फार्म के कमरे तक तोड़ चुका है. करीब 140 किलो वजन वाले इस बकरे को देखने लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.
साहब अली बताते हैं कि "इन बकरों की डाइट भी बेहद खास होती है. इन्हें देसी चना, शरबती गेहूं, घी, दूध और रोजाना मक्खन खिलाया जाता है. मौसम के हिसाब से इनकी डाइट बदली जाती है, ताकि उनकी सेहत बनी रहे. उनका कहना है कि अब भोपाल में बड़े और महंगे बकरों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है.
कोटा नस्ल के शान-ए-भोपाल की मुंबई में होगी कुर्बानी
साहब अली के अनुसार उनके फार्म का दूसरा खास बकरा शान-ए-भोपाल है. यह कोटा नस्ल का बकरा है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रिपल कलर काम्बिनेशन है. इसके शरीर पर ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट तीनों रंग दिखाई देते हैं, जो बेहद कम देखने को मिलते हैं. वे बताते हैं कि इसकी गुलाबी स्किन, गुलाबी कान और शानदार कद-काठी इसे अलग पहचान देते हैं.
करीब 130 किलो वजन और 38 इंच ऊंचाई वाला यह बकरा भोपाल से मुंबई भेजा जा रहा है. खास बात यह है कि इन बकरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फुल एसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. एक बकरे को बाहर भेजने में 25 से 30 हजार रुपए तक खर्च आता है.
5 फीट का अल-कस्वा, साढे 5 लाख में बिका
भोपाली गोट फार्म का सबसे खास बकरा अल-कस्वा है. साहब अली दावा करते हैं कि यह देश के सबसे बड़े बकरों में शामिल है. करीब 70 इंच लंबा और 42 इंच से ज्यादा ऊंचा यह बकरा अपने विशाल शरीर और लंबे कानों की वजह से चर्चा में है. उन्होंने बताया कि अल-कस्वा नाम पैगंबर मोहम्मद की सवारी पर रखा गया है. दरअसल, उनके उंटनी का नाम अल-कस्वा था. जो उनकी प्रिय सवारी थी. साहब अली के अनुसार अल-कस्वा बकरे का चेहरा, शरीर का फ्रेम और 20 इंच तक लंबे कान इसे बेहद खास बनाते हैं. वहीं सबसे चौंकाने वाली इसकी कीमत है. साहब अली के बताते हैं कि इस बकरे की कीमत करीब साढ़े 5 लाख रुपये रखी गई है."
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इंसानों जैसी देखभाल, कूलर और मसाज तक
इन वीआईपी बकरों की देखभाल किसी लग्जरी लाइफस्टाइल से कम नहीं है. गोट फार्म में कूलर, पंखे और एग्जॉस्ट की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी में इन्हें परेशानी न हो. साहब अली बताते हैं कि "बकरे भी इंसानों की तरह बीमार पड़ते हैं, इसलिए उनकी हर जरूरत का खास ध्यान रखा जाता है. फार्म में काम करने वाले शावेज अली बताते हैं कि "कुछ बकरे रोजाना दो किलो चना, दो लीटर दूध और मक्खन तक खाते हैं. इतना ही नहीं, उनके हाथ-पैरों की मसाज भी की जाती है. उनका कहना है कि अगर जानवरों से प्यार हो तो उनकी सेवा अपने आप होती है."