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युवती ने ठुकराया शादी का प्रस्ताव फिर राजस्थान के युवक ने किया कुछ ऐसा, बदला लेने पार की सारी हदें

मध्य प्रदेश की एक युवती ने राजस्थान निवासी युवक के शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था. इसके बाद युवक ने कथित तौर पर बदला लेने की नीयत से युवती और उसके परिवार को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया. पीड़िता के अनुसार, "आरोपी ने उसके घर के पते पर एक ही दिन में लगभग 500 टैक्सियां बुक कर दीं, जिससे परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके अलावा आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर एआई तकनीक के जरिए की डीपफेक तस्वीरें तैयार कीं."

भोपाल: मध्य प्रदेश की एक युवती द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर राजस्थान के एक युवक ने कथित तौर पर साइबर उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि युवक ने युवती और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. युवती के नाम और पते पर एक ही दिन में करीब 500 टैक्सियां बुक कर दी गईं. इतना ही नहीं, युवक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से युवती के साथ हनीमून, निजी पलों और गोदभराई जैसी फर्जी तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दीं. मामले की शिकायत पुलिस से लेकर राज्य महिला आयोग तक पहुंच गई है.

इन तस्वीरों में युवती को आरोपी के साथ हनीमून, निजी क्षणों और गोदभराई जैसे काल्पनिक दृश्यों में दिखाया गया. इतना ही नहीं, आरोपी ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ-साथ उनका स्टेटस भी लगाया और कथित तौर पर फर्जी निमंत्रण कार्ड तक प्रसारित किए. लगातार हो रहे साइबर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से परेशान युवती ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही उसने राज्य महिला आयोग से भी न्याय और सुरक्षा की मांग की है.

'एआई से फर्जी तस्वीरें बनाना निजता का उल्लंघन'

यह मामला एक बार फिर एआई और डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. साइबर विशेषज्ञ शृंगारिता खरे ने कहा, "एआई की मदद से किसी व्यक्ति की फर्जी या मॉर्ल्ड तस्वीरें बनाना उसकी निजता का उल्लंघन है. उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है जिससे पीड़ित मानसिक तनाव में जा सकता है.

वही महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर ने बताया, "एक युवती का एआई से फोटो-वीडियो बनाकर उसे परेशान करने की कोशिश की गई है. मामले की महिला आयोग जांच कर रहा है. महिलाओं के खिलाफ एआई का गलत तरीके से उपयोग बढ़ रहा है.

'मामले में जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई'

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा, "अभी मामला महिला आयोग के पास है. राजस्थान के किसी लड़के ने भोपाल की युवती के साथ सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर एआई तकनीक के जरिए की डीपफेक तस्वीरें तैयार कीं. जैसे ही हमारे संज्ञान में पूरा मामला आएगा हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे. इस मामले की हम जांच करवा रहे हैं."

मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी युवक से मुलाकात

इस मामले की शुरुआत एक मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी. जहां भोपाल की युवती की बहन ने प्रोफाइल बनाई. युवती के मुताबिक, इस दौरान उसकी बातचीत राजस्थान के उदयपुर निवासी युवक से हुई. परिवार की मौजूदगी में दोनों की एक मुलाकात भी हुई, लेकिन युवक का व्यवहार संदिग्ध लगा. इसके बाद परिवार ने रिश्ता आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. यही इनकार परेशानी का कारण बन गया और युवक ने सोशल मीडिया के जरिये लड़की को बदनाम करने की साजिश रची.